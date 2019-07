Accesorios de pelo: el complemento estrella de la temporada

Puede que ya lo hayas notado: esta temporada el accesorio estrella que no puede faltar en tus looks estivales va colocado en la cabeza. Y no es solo uno, sino un sinfín de ideas, complementos y accesorios de pelo que muchas desterramos al llegar a la adolescencia y que ahora regresan pisando fuerte después de verse en las pasarelas más exclusivas.

Este verano, sea como sea, para un estilismo de playa o para un look de noche, las diademas, los coleteros o las horquillas son un must. Pero, por si aún no te has atrevido con ellos o quieres ir un paso más allá con tus peinados, he aquí una selección -elaborada por EL PAÍS Escaparate- perfecta iniciarte en el mundo de los accesorios de pelo.

Diademas

Con banda estilo Gucci

De tela y sujetas a la estructura de una diadema con el nudo ya hecho: una de las soluciones más prácticas y sencillas de colocar este tipo de cinta-turbante tan de moda. Vienen en un set de cuatro piezas e imitan el clásico estampado de Gucci con su banda bicolor y pequeñas abejas bordadas en color dorado.

Cintas de pelo con lazo

Este set de 8 cintas de diferentes colores es el más versátil: las podrás usar para todos tus looks de verano así como para sujetar tu melena cuando haces deporte. Son de algodón y tela elástica y vienen acompañadas de un lazo del mismo color para colocarlo a la altura que más te guste.

Pack diademas con nudo

Imitando el estilo de un turbante, estas diademas -un set de 10 piezas con diferentes estampados florales- son adecuadas tanto para los estilismos más informales como para los más elegantes. La tela viene ya anudada y unida a la diadema para que sean fáciles de colocar.

Bandana con estampado pañuelo

Con la misma forma -unida a la base de la diadema para ponerla cómodamente- se presenta esta opción con el print de moda: el estampado pañuelo. Ahora, con el 40% de descuento sobre su precio habitual.

Negra con pedrería

Y para las ocasiones más especiales, este modelo en color negro y con aplicaciones de pedrería: ideal si este verano buscas un peinado de invitada especial. Ahora, con un descuento del 40%.

Horquillas

De pasta de colores

Un pack de 10 horquillas de clip en diferentes modelos, diseños y colores. Fabricadas en resina acrílica, son rígidas y resistentes, así como muy prácticas y cómodas al adaptarse a la forma cabeza cuando se colocan.

Set de pasadores metálicos

Un total de 14 piezas vienen en este pack de pasadores metálicos y ligeros. Con diversas siluetas geométricas y dos pares en forma de pluma, y en color dorado y plateado, son ideales para llevar en el día a día y retirar el pelo de la cara.

Set de horquillas de perlas

Uniéndose a otra de las tendencias de la temporada -las perlas-, este pack de 11 horquillas en varios formatos es perfecto para copiar los looks más románticos del street style de las semanas de la moda. Tanto los diseños como los tamaños son diferentes para adaptarse a todo tipo de peinados.

Con mensaje glitter

Y si hay un modelo de horquilla que triunfa esta temporada, es el pasador con mensaje. Este modelo, ahora con el 40% de descuento, lleva la palabra 'queen' dibujada con pedrería glitter.

Finas y arco-iris

Para llenar de color tus peinados veraniegos, este pack de 20 horquillas clásicas en cinco colores diferentes y con acabado brillante de purpurina. Son súper fáciles de colocar (incluso para los niños) y sus colores contrastan entre sí para llevarlas suelas o combinadas.

Coleteros

Set scrunchies animal print

Otro de los complementos de los 90 que ha regresado a nuestros neceseres es el scrunchie. Triunfa entre niños y mayores y es perfecto para recoger las coletas y moños más estilosos del verano. En este set vienen dos piezas con print animal que combinan con todo.

Set scrunchies de terciopelo

Si los scrunchies son el aliado perfecto, no te podrás resistir a este pack de 26 piezas -en 26 colores diferentes- con acabado de terciopelo. Vienen acompañados de una bolsita para guardarlos y no estropear su tejido suave, aunque se pueden lavar a máquina sin que pierdan su elasticidad.

Scrunchies con pañuelo

Como si de pañuelos de cuello se tratara, este set de 10 coleteros terminan en bandas alargadas con estampados diferentes y alegres para colocarlo con mucha mayor comodidad decorando moños y coletas. Anúdalo alrededor de la goma o déjalo caer para aportar volumen y color al peinado.

Adornos

Kit colgantes de estrella

Para las más atrevidas -y también para quienes quieran lograr un look 100% de festival- los adornos y pendientes para el pelo son la última tendencia. Con forma de pequeños aritos con colgantes se colocan en el pelo de manera sencilla a lo largo de trenzas y bucles.

Corona con detalle de conchas

Y para un peinado de lo más sofisticado y especial, una corona con aplicaciones veraniegas como conchas, perlas y pequeños cristales. Su estructura de alambre es delicada, pero se coloca de manera súper sencilla gracias a las dos horquillas que lleva a los lados.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de julio de 2019.

