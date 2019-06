La marca de belleza de Hailey Baldwin, bloqueada por culpa de su esposo Justin Bieber

Ser la esposa de Justin Bieber también puede tener algún inconveniente. Y es que la modelo Hailey Baldwin ha visto frustrado uno de sus sueños solo por llevar el apellido del cantante canadiense, con quien se casó a finales del pasado verano. Según informa The Blast, Baldwin, de 22 años, quiso registrar la marca Bieber Beauty para lanzar una línea de belleza y cosméticos, pero la solicitud ha sido rechazada por la oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos debido a una posible confusión con otras marcas comerciales que ya son propiedad de su esposo.

Desde 2009, cuando Justin Bieber publicó su primer disco My World, el cantante registró su nombre como marca comercial y, además de sus trabajos musicales, durante la última década ha estado vinculada también a cosméticos, jabones, champús y perfumes. El mismo sector en el que Baldwin quiere adentrarse desde el pasado abril.

Ver esta publicación en Instagram safe place. happy place. Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) el 30 May, 2019 a las 8:13 PDT

Sin embargo, no todo está perdido para las ambiciones de moda y belleza de la supermodelo. Según el portal estadounidense Page Six, Hailey Baldwin había presentado anteriormente su marca bajo su nombre de soltera, Rhode, su primer apellido, unas solicitudes que no han sido rechazadas aunque el alcance no será el mismo que con el apellido del cantante canadiense. Eso sí, basta con una simple autorización por parte del intérprete de Sorry para que su esposa pueda ver su sueño hecho realidad.

Justin Bieber, de 25 años, y Hailey Baldwin, de 22, se casaron el pasado septiembre, solo dos meses después de haberse comprometido. Ambos eran amigos desde hace casi 10 años, pero en 2016 empezaron una relación, aunque con muchas idas y venidas —mientras Bieber retomó su relación con Selena Gomez y Baldwin salió con el cantante Shawn Mendes—. Finalmente, retomaron su relación en mayo de 2017 y, desde entonces, han sido inseparables.

El pasado noviembre, la modelo y sobrina del actor Alec Baldwin, cambió su apellido por el del cantante, una costumbre generalizada entre las mujeres casadas de los países anglosajones. Aunque en su trabajo como modelo sigue utilizando Rhode como primer apellido, en sus redes sociales y con sus amigos ya ha pasado a ser Hailey Bieber.