Alejandro Sanz desvela que su hijo Alexander es uno de los músicos de su banda en La Gira

Ha sido su propio padre quien ha desvelado el secreto. Uno de los integrantes de la banda que acompaña a Alejandro Sanz durante La Gira es precisamente su hijo Alexander. “Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de La Gira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones“, escribió el cantante en su cuenta personal junto a una imagen del joven. Luego, días más tarde en uno de los conciertos, el artista volvió a expresar su orgullo. "Él no quiere que le presente pero le voy a presentar igual porque para eso estamos los padres, para molestar a los hijos. Ha venido mi hijo Alexander. Bueno pero no le miren mucho ahora, ¿ok? Va por ti, cariño”, dijo.

Alexander, que tiene 16 años, nació de una relación extramatrimonial entre el cantante y la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Por aquel entonces, Alejandro Sanz estaba casado con la modelo Jaydy Michel con quien tuvo a su primera hija, Manuela y no fue hasta 2006 cuando el artista reveló la existencia de su primer hijo varón.

En una reciente entrevista en el programa de Bertin Osborne en Telecinco, el cantante contó lo orgulloso que estaba de él. "Tiene un grupo con unos amigos. Un día me pidió el estudio para grabar alguna cosa y le dije que sí pero estaba preocupado por lo que me podría encontrar. Pero mi sorpresa fue tal que a partir de ese momento le hice saber que tenía las puertas abiertas para cuando quisiera. Es un chaval con mucho talento".

Alexander compone y hace rap y ya ha ofrecido algún concierto. En mayo de 2018, tras no asistir a uno de ellos, el cantante quiso pedir perdón a su hijo a través de redes sociales. "El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz, pero le fallé y, con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo, lo olvidé. Un fallo imperdonable por mi parte. Por eso, hijo mío, te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto... Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces.Te amo con locura", escribía.

Alejandro Sanz, además de Manuela y Alexander, tiene dos hijos más de su acutual matrimonio con Raquel Perera, Dylan y Alma. "Yo no hago hijos, hago fotocopias”, ha admitido en alguna ocasión. "Les junto muchísimo. En las fiestas más señaladas y cada vez que puedo, intento unirles". Manuela vive en México con su madre y Alexander, en Miami con la suya. El cantante pasa gran parte del año en Miami donde tiene además su estudio de grabación en su propia casa.

.

.