El escuadrón que rastrea puntos negros

¿Sigo a la derecha? ¿Qué indica esa flecha? ¿Qué pasillo es? ¿Cómo llego hasta el quinto piso? Todas estas preguntas se arremolinan en la cabeza al entrar en un gran hospital, al intentar encontrar la parada de taxis en el aeropuerto o, simplemente, cuando quieres llegar a un andén en el metro. Para solucionar estas pérdidas momentáneas de orientación se ha creado un escuadrón encargado de eliminar los puntos negros de los edificios. El proyecto Espacio fácil une a arquitectos, docentes, ingenieros y personas con discapacidad para detectar los fallos en la accesibilidad y señalización de los edificios.

El objetivo de este proyecto de investigación es crear una asesoría regular destinada a clientes que quieran hacer obras de remodelación para crear espacios accesibles o bien construirlos desde cero. La iniciativa tiene cuatro pilares: la ONG Afanias, la arquitecta Berta Brusilovsky, la Universidad La Salle y la promotoroa Vía Celere. "Hay que ser sinceros, en general está todo muy mal", explica Fernando de Pedro, una de las personas con discapacidad que realiza los informes. A través de este proyecto se ha formado desde 2017 a 40 evaluadores.

Un grupo de evaluadores en plena tarea. Afanias

"La elaboración del informe siempre va para rato, porque en general hay mucho que hacer. Recuerdo cuando valoramos la estación de Nuevos Ministerios, ¡casi necesitábamos hasta el GPS porque nos perdíamos!", indica De Pedro. En este tiempo se ha rehabilitado una docena de lugares siguiendo las indicaciones de estos equipos. Dos edificios municipales de Paracuellos de Jarama, dos escuelas de adultos, cinco centros de mayores y varias sedes de Afanias ya han pasado por su escrutinio. "La orientación no es un tema solo de los discapacitados, es para cualquiera, para un chino de visita en España que quiera ir al baño en el Corte Inglés, también", apunta Brusilovsky.

"Además de mejorar las construcciones también queremos crear un nuevo perfil profesional y que las personas con discapacidad tengan esta oportunidad de empleo", señala David López, de Afanias. La tasa de paro en este colectivo asciende al 26%, 12 puntos por encima de la general. "Me propusieron formarme para ser evaluador y dije: 'Vamos a probar, puede ser divertido", simplifica De Pedro. Ahora se ha convertido en un cazador de deficiencias en los diseños."No sabría decirte cuál es el problema más común porque el problema generalmente es el edificio en sí. Al final cuando te pierdes siempre acabas recurriendo a preguntar a alguien o a buscar el punto de información, ¡pero es que a veces es difícil hasta encontrarlo!", resume.

Para analizar un espacio, el equipo realiza un estudio previo de los planos, fijan unos objetivos y después llevan a cabo el reconocimiento con un formulario en el que van anotando los problemas. "Hasta ahora hemos trabajado sobre todo el equipamientos asistenciales, en un futuro próximo nos gustaría ampliar al sector de la hostelería, el comercio y los transportes", apunta López.

La Fundación Mutua de Propietarios y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) presentó el 12 de junio un informe en el que revelaba que de los 2,5 millones de personas con alguna dificultad para desplazarse, un 4% viven recluidos en sus casas y este porcentaje aumenta al 42% entre aquellos que pasan muchos días sin salir a la calle. El Gobierno español se comprometió a conseguir la accesibilidad universal en 2017 mediante un Real Decreto.

Brusilovsky remata con una reflexión: "El espacio urbano no está adaptado, hay muchas personas que no pueden salir de casa porque no se dan las condiciones adecuadas y sufren mucho. El diseño de las ciudades debe responder a las necesidades de las personas".