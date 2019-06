El emotivo adiós de Anderson Cooper a su madre, Gloria Vanderbilt

Con la muerte de Gloria Vanderbilt el pasado lunes 17 de junio, la alta sociedad norteamericana perdió a uno de sus grandes referentes. La dama de sociedad, empresaria, artista, escritora y referente en el mundo de la moda fallecía a los 95 años a causa de un cáncer de estómago.

Pero la muerte de Vanderbilt también dejó tres huérfanos: sus tres hijos, nacidos de dos matrimonios. Los dos mayores, Leopold Stokowski, empresario de 68 años, y Christopher Stokowski, de 67, apenas tienen vida pública. Sin embargo, el pequeño, Anderson Cooper, es el más famoso de todos ellos, y no solo por ser hijo de la celebridad neoyorquina. De 52 años, periodista, escritor y presentador de éxito en la CNN, ha ganado incluso un premio Emmy gracias a un reportaje sobre Haití.

Estos días, Anderson Cooper está inmerso en las despedidas de su madre. Se ha visto a Cooper a las puertas del apartamento de su madre, en el Upper East Side neoyorquino, observando la salida del ataud de Vanderbilt, transportado por media docena de hombres. En esa despedida le han acompañado amigos y dos de sus exparejas, a los que sigue muy unido: Julio César Recio, con quien estuvo cinco años, desde 2004 hasta 2009; y Ben Maisani, con quien salió durante nueve años y hasta 2018.

ampliar foto Gloria Vanderbilt, en enero de 1964. AP

Cooper ha querido expresar públicamente parte del dolor por la muerte de su madre en una publicación escrita en la cuenta de la propia Vanderbilt, con 216.000 seguidores. Junto a una galería de imágenes de Vanderbilt en distintas etapas de su vida, Anderson ha escrito un bonito texto de despedida. "En su última semana, mi madre quería que le pusiera un vídeo de Peggy Lee en YouTube cantando Is That All Their Is?. Nos agarrábamos de las manos y cantábamos el estribillo, simulando que bailábamos".

Cooper desgrana entonces la letra de la canción que escuchaban: "Is that all there is, is that all there is / If that's all there is my friends, then let's keep dancing / Let's break out the booze and have a ball / If that's all there is". ("Esto es todo lo que hay, esto es todo lo que hay / Si esto es todo lo que hay, amigos, sigamos bailando / Démosle a la bebida y bailemos / Si esto es todo lo que hay").

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Vanderbilt (@gloriavanderbilt) el 18 Jun, 2019 a las 9:40 PDT

"Mi madre reía mientras cantaba: 'Es tan maravillosa...', decía, con un sonido de disfrute, de travesura, sabiendo que estaba justo a punto de descubrir si realmente eso es todo lo que hay", ha rememorado.

En su propia cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,8 millones de seguidores, Cooper también ha querido escribir un mensaje a su madre junto a las misma serie de imágenes que ha colgado en la de ella. "Al final, después de quitarlo todo, solo queda amor. Mi madre creía en el amor más que nadie. Era su guía, su consuelo, lo que la llevaba, y en sus últimos momentos, era lo que la rodeaba. "Te quiero, ya lo sabes", me decía, y sí, yo lo sabía, lo sabía desde que nací, y lo sabré hasta que muera. Fue el mayor regalo que pudo hacerme".

Además de sus dos hermanastros, Vanderbilt era el único pariente directo vivo que tenía Anderson Cooper. Su padre, el escritor y guionista Wyatt Cooper —cuarto y último marido de Vanderbilt—, falleció en 1978 durante una operación de corazón. Anderson Cooper tuvo un hermano dos años mayor que él, Carter, que se suicidó en julio de 1988, cuando tenía 23 años, saltando desde el apartamento de su madre, un piso 14, en Manhattan. Vanderbilt escribió sobre ello en su libro A Mother's Story. "Me encanta hablar sobre él. Cada vez más. Porque eso me lo trae vivo, me lo acerca, y significa que no ha sido olvidado", explicaba Gloria Vanderbilt a People en 2016.