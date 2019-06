Si te gustan la aventura y el submarinismo, este es tu reloj

“Panerai es una marca con una imagen muy fuerte. No es aburrida. Es deportiva, creativa”. Lo dice Jean-Marc Pontroué en el Salón Internacional de Alta Relojería de Ginebra. Estrena cargo, después de haber pasado por LVMH, Montblanc y Roger Dubuis. Ahora llega a Panerai, fundada en Florencia en 1860 y gloria de los relojes de submarinismo desde que equipara a la Marina Militar italiana durante casi todo el siglo XX. Pontroué no tiene velero, “pero Panerai no solo representa un velero sino todo lo relacionado con el mar. El mensaje es que es un reloj resistente al agua”, señala.

La marca, que siempre se ha relacionado con la náutica, ahora estrecha más sus vínculos patrocinando al equipo de vela Luna Rossa. “Ya estábamos en la Copa América, pero está unión tiene más sentido. Vamos a explotar esta colaboración y después materializarla en nuevos productos”, asegura. Aficionado al running, Pontroué compara el management empresarial con los maratones: “Los africanos dicen: ‘Si quieres correr rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, corre en grupo’. No queremos tener éxito en los próximos meses, se trata de mantener un historial de éxitos”.

El futuro de Panerai lo expresa en términos menos deportivos. “Si eres directivo lo principal es ser curioso. No puedes encerrarte en tu caparazón. Aumentar o disminuir la producción es el resultado de las decisiones que hayas tomado antes y los dos próximos años no aumentaremos la producción total de la firma”. Pontroué no piensa tirarse de cabeza.

El espíritu deportivo del nuevo consejero delegado de Panerai, Jean-Marc Pontroué, ha encajado perfectamente en la casa relojera suiza.

