Detenido un italiano en Tailandia por suplantar a George Clooney

Las autoridades de Tailandia detuvieron el domingo a dos ciudadanos italianos por utilizar el nombre del actor estadounidense George Clooney para cometer una estafa y obtener cerca de 40 millones de baht (unos dos millones de euros) de forma fraudulenta.

El comandante de la División de Supresión del Crimen (CSD) Jiraphob Puridet ha indicado que los sospechosos, identificados como Francesco Galdeli, de 58 años, y Vanja Goffi, de 45, fueron detenidos el sábado cerca de la ciudad de Pattaya, una ciudad costera tailandesa a 150 kilómetros de Bangkok.

Puridet ha indicado que las detenciones tuvieron lugar a raíz de una alerta roja emitida por Interpol después de que ambos huyeran de Italia tras ser condenados por un tribunal de Milán por cargos de fraude. Las autoridades tailandesas han confirmado que Galdeli y Goffi convencieron a diversas personas de que estaban creando una empresa textil con el nombre de Clooney, quien les demandó en Italia, según ha informado el diario local The Bangkok Post.

ampliar foto Francesco Galdeli, en el momento de su detención en Tailandia, el 15 de junio de 2019. AP

"Durante el interrogatorio, Francesco confesó que se hizo pasar por George Clooney y que lanzó una marca de ropa por Internet para estafar a los clientes", declaró la División de la policía tailandesa contra el crimen en un comunicado.

En 2010, George Clooney dio un testimonio contra la pareja y un cómplice en una audiencia en Milán (norte de Italia). En ese momento se mostraron muchas fotos publicitarias presentando dicha línea de ropa, así como documentos pensados para dar a conocer la firma de la estrella de cine, quien señaló que eran todos falsos. "Es falso, en esta foto yo estoy fumando, y yo no fumo"; "Es falso, yo no tengo un reloj así"; o "Es falso, esta firma no es la mía", alegó entonces el actor.

Según la policía, la pareja también era buscada en Italia por otros delitos, especialmente por haber vendido a través de internet relojes Rolex falsificados. La pareja, contra la que Interpol emitió una alerta roja desde 2013, se burlaba de sus víctimas enviándoles paquetes que en ocasiones contenían sal en lugar de los relojes.

ampliar foto Francesco Galdeli, durante su detención en Tailandia. AFP

La pareja llegó a Tailandia en 2014 y las autoridades del país asiático les imputaron por permanecer en el país más allá del periodo de validez de su visado. Bangkok ha resaltado que entregará a los sospechosos a Italia una vez finalice todos los procedimientos legales.