Comparativa | Portátiles ultrafinos: elige a tu nuevo compañero de viaje

Nuestra experta ha elegido el modelo LG Gram 14Z980 como el mejor portátil ultrafino de los seis analizados: su autonomía, su construcción ligera pero resistente y su gran capacidad de almacenamiento le hacen sobresalir frente al resto, aunque es el segundo más caro de la selección (982,21€).

No todos los usuarios que compran un ordenador portátil tienen las mismas necesidades: los hay que buscan un equipo para jugar, para sustituir al sobremesa o para disfrutar de contenidos multimedia. Además, están los que demandan una máquina ligera y cómoda de llevar que, al mismo tiempo, les proporcione el rendimiento que necesitan para realizar con soltura todas sus tareas.

Estos últimos usuarios tienen la respuesta a sus necesidades en los conocidos como "ultraportátiles" o "ultrabooks", caracterizados no sólo por mostrar perfiles de fino grosor, sino también por incorporar otras prestaciones interesantes como pantallas de gran calidad, baterías con una holgada autonomía, opciones de conectividad avanzada o sensor de huellas dactilares como medida de seguridad…

¿Qué modelos hemos elegido?

Esta selección para El País Escaparate incluye seis modelos que se adaptan a los presupuestos ajustados, por lo que hemos establecido un límite de precio de 1.000 euros. Los equipos participantes son los siguientes: Acer Swift 5 (con una puntuación media de 8 puntos), ASUS VivoBook 15 (8), Lenovo Yoga S730 (9), LG Gram 14Z980 (9,25), HP ENVY 13 (8,5) y Microsoft Surface Laptop 2 (9). Cada uno de ellos ha sido valorado y puntuado a partir de una serie de criterios, entre los que se encuentran:

- Diseño: no sólo hay que valorar su fino grosor. Al ser un portátil pensado para viajar también debe pesar lo menos posible. La elección de los materiales es clave también para garantizar su máxima resistencia y durabilidad.

- Rendimiento: la configuración del portátil tiene que garantizar un rendimiento adecuado al abrir y cerrar los programas utilizados, o a la hora de navegar a través de Internet. Estos equipos, incluso, pueden servir para tareas de edición básicas o disfrutar de una película, ver una serie y escuchar música.

- Autonomía: es uno de los puntos clave a la hora de evaluar y decidir la compra de un dispositivo móvil o un equipo tecnológico. Cuanto mayor sea la duración de la batería, menos pendiente se está del cargador.

- Pantalla: la calidad de la imagen es importante y el modo en que aparecen representados los colores. Lo ideal son tonalidades naturales y sin saturación, un brillo y nitidez adecuados, y que la pantalla no haga reflejos. Esta imagen debe ir acompañada de un audio limpio y sin distorsiones.

- Conectividad: ¿De cuántas conexiones físicas dispone el portátil? ¿Responde a nuestras necesidades? Conviene prestar atención a este apartado. Algunos modelos, por ejemplo, carecen de ranura para tarjetas de memoria.

¿Cómo los hemos probado?

Hemos pasado varias jornadas con cada uno de estos portátiles ultrafinos para comprobar cómo se desenvuelven en el día a día, cómo se comportan a la hora de utilizar las principales aplicaciones ofimáticas, si la navegación a través de Internet es fluida… También los hemos utilizado para escuchar música y ver algún vídeo; incluso con algunos juegos que no requieren de una alta capacidad gráfica.

El equipo que ha resultado ganador ha sido el LG Gram 14Z980 que, a pesar de su frágil apariencia, es un portátil con un diseño muy resistente y con una batería de gran capacidad.

LG Gram 14Z980: el ganador

La asignatura pendiente de los fabricantes de equipos y dispositivos móviles continúa siendo la autonomía que ofrecen sus productos y, en este sentido, la coreana ha realizado un trabajo importante con su línea Gram, a la que pertenece este modelo. En concreto, el 14Z980 integra una batería de 9360 mAh que garantiza muchas horas de uso y hace que nos olvidemos de tener que llevar con nosotros el cargador a todas partes. Cargarla al cien por cien de su capacidad lleva unas dos horas y media aproximadamente, lo que garantiza una autonomía que durante nuestras pruebas ha llegado a alcanzar hasta 15 horas con un uso normal.

FICHA TÉCNICA Pantalla: 14 pulgadas, 1.920 x 1.080 píxeles de resolución. IPS LCD Sonido: DAC de audio HD con salida de auriculares (de audio envolvente tipo DTS HeadphoneX) Procesador: Intel Core i5-8250U Memoria: 8 GB DDR4 Almacenamiento: 256 GB Gráfica: Intel UHD Graphics 620 Conexiones: ranura microSD, 2 USB 3.0 de tipo A, 1 USB de tipo C con carga rápida y carga en apagado, HDMI, toma de auriculares 3,5 mm Autonomía: Hasta 21,5 horas según fabricante Dimensiones: 323,4 x 211,8 x 16,5 milímetros Peso: 995 gramos Otros: Windows 10 Home, Bluetooth 4.1, altavoces estéreo 2 x 1.5 vatios, lector de huellas dactilares opcional, estándar MIL-STD 810G, ranura para instalar un segundo disco SSD de hasta 1 Terabyte

Es muy cómodo de llevar porque sólo pesa 995 gramos y cuenta con un perfil que se sitúa entre los 14,5 y los 16,5 milímetros. En este sentido, además de liviano, ofrece una estructura altamente resistente y duradera que resulta perfecta para el día a día. Prueba de ello es que ha sido reconocido con el estándar STD-MIL-810G y para su fabricación se ha empleado una aleación de magnesio y nanocarbono. Al levantar la tapa, lo que descubrimos es un panel IPS de 14 pulgadas y resolución Full HD que deja sensaciones muy positivas y una configuración adecuada para tareas ofimáticas, reproducir contenidos multimedia o navegar por Internet. Dicha configuración incluye el procesador Intel i5 8250U de octava generación, 8 GB de RAM y almacenamiento SSD de 256 GB. La diferencia con otros portátiles es que tenemos la opción de ampliar la capacidad de esta unidad al contar con una ranura SSD complementaria (hasta 1 Terabyte) si necesitamos más espacio para guardar fotografías, vídeos, archivos…

El teclado no ha resultado tan ergonómico como el de otros equipos, pero a su favor hay que decir que ofrece dos niveles de retroiluminación para que escojamos uno u otro en función de las condiciones lumínicas del entorno. A nivel de audio, cuenta con altavoces estéreo y en lo que a conectividad se refiere nuestras necesidades quedan cubiertas: lector de tarjetas de memoria microSD, HDMI, dos USB 3.0 tipo A y un USB 3.0 de clase C.

Lo mejor: La combinación de una estructura resistente con un peso por debajo del kilogramo. Amplía duración de la batería. Lo peor: Su alto precio. La ergonomía del teclado es mejorable. Conclusión: Un equipo idóneo para los usuarios que pasan fuera de casa muchas horas y necesitan un equipo con una estructura duradera a la vez que ligero de peso.

Lenovo Yoga S730 (modelo 81J0003RSP): el aspirante

Disponible en dos colores (en gris acero y en platino), nos encontramos ante el ultraportátil más fino de la multinacional china. En concreto, este miembro de la conocida serie Yoga posee un perfil de 11,9 milímetros y un peso de poco más de un kilogramo para llevarlo en nuestras salidas con absoluta comodidad. Además, podemos hacerlo de forma segura ya que en su fabricación se ha utilizado aluminio, un material que se caracteriza por su resistencia.

Es perfecto para quienes tienden a la multitarea, consumen contenidos multimedia o editan fotografía a nivel usuario: su configuración está encabezada por un procesador de la octava generación Intel Core de cuatro núcleos (i5-8265U) y se combina con una memoria RAM de 8 GB y una unidad de almacenamiento de 256 GB. El sistema operativo es Windows 10 Home de 64 bits. ¿Y la pantalla? Tiene un tamaño de 13,3 pulgadas y 1.920 x 1.080 píxeles de resolución. Transmite sensaciones buenas y positivas, y en términos de nitidez o reproducción de los colores ha cumplido con lo esperado. Además, el grosor de los marcos (sobre todo el superior y los situados en los laterales) acrecienta la sensación de que los contenidos son mucho más inmersivos. Por otro lado, el sonido incluye unos altavoces Dolby Atmos para experiencia sonora más rica y envolvente.

Cuenta con lector de huellas integrado y una batería que, además de proporcionar una autonomía bastante amplia, es compatible con la tecnología de carga rápida. Asimismo, su sistema de refrigeración ha demostrado ser eficaz y eficiente: para su desarrollo, Lenovo extrae el aire que circula en el interior del equipo a través de unas salidas de ventilación secundarias situadas en el teclado.

Microsoft Surface Laptop 2

Esta nueva versión del ultrabook de la conocida firma norteamericana, que mantiene el cuidado diseño de su antecesor, introduce mejoras sobre todo enfocadas a nivel de hardware y sistema operativo. No obstante, iniciamos este análisis hablando de su estética, que es lo primero que siempre llama la atención cuando se abre la caja de cualquier producto. Microsoft ha decidido mantener el revestimiento de aluminio de la estructura y el tejido de Alcántara que recubre el teclado y que resulta muy cómodo de utilizar. Mención especial a la zona del reposamuñecas por sus generosas dimensiones.

Con un peso de 1,25 gramos y un grosor de 14,48 milímetros, la pantalla es un panel multitáctil PixelSense de 13,5 pulgadas de tamaño y 2.256 x 1.504 píxeles de resolución recubierto por un cristal Corning Gorilla Glass 3. Los colores, la definición de los detalles o el calibrado han cumplido con lo esperado, aunque en ocasiones puntuales se percibe cierta tendencia a los brillos. Podemos solucionarlo gracias a una bisagra que permite movimientos de hasta 165º. Por cierto, la relación de aspecto 3:2 favorece la utilización del portátil para tareas ofimáticas y navegación a través de Internet. Sobre esta pantalla se han colocado, por otro lado, dos cámaras: una con autenticación facial y otra con calidad 720p. ¿Y el sonido? Sus Omnisonic y la certificación Dolby Audio Premium que ofrece garantizan un audio de calidad.

La principal novedad con respecto a su predecesor es que incluye la octava generación de procesadores Intel Core. Este modelo en concreto utiliza el modelo i5-8250U que combina con una memoria RAM de 8 GB y una unidad SSD de 128 GB, ofreciendo un rendimiento más que adecuado, sobre todo si lo que se busca es un equipo pensado para trabajar. La batería tiene una autonomía que en condiciones de uso normal nos permite utilizar el equipo entre nueve y diez horas. Si la primera versión de este modelo incluía una versión especial Windows 10 (modo S), ahora contamos con el sistema Windows 10 Home, mucho más completo y avanzado. La conectividad podría haberse mejorado introduciendo, por ejemplo, un lector de tarjetas de memoria y un puerto USB de clase C.

HP ENVY 13 (modelo AH002NS)

Luce un diseño bonito y elegante gracias al acabado de su cubierta que es de aluminio en color plata. Con un perfil de 15 milímetros y un peso de 1,3 kilogramos, llama la atención el diseño de su bisagra: al abrir el portátil, queda ligeramente elevada y esto facilita, por otro lado, la mejor disposición del teclado al escribir porque las manos adoptan una postura más natural.

Sobre este teclado, la norteamericana ha colocado una rejilla de extremo a extremo que esconde los altavoces firmados por Bang & Olufsen. Su calidad es notable con respecto a lo que otros portátiles ofrecen en este apartado. En lo que a la pantalla se refiere, contamos con un panel de 13,3 pulgadas y 1.920 x 1.080 píxeles de resolución que ha respondido bastante bien a nuestras expectativas en términos de nitidez y contraste. Encima de ella, se sitúa la webcam para videoconferencias.

A nivel de conectividad nuestras necesidades quedan bien cubiertas. La autonomía también, gracias a una batería de cuatro celdas y 53,2 Wh que permite utilizarlo a lo largo del día cómodamente siempre que se haga un uso normal del equipo. Como ventaja añadida, comentar que es compatible con sistemas de carga rápida, característica que siempre se agradece. Viene con lector de huellas dactilares y su configuración incluye un procesador de cuatro núcleos Intel Core i5-8250U, disco SSD de 256 GB y una memoria RAM de 8 GB. Los gráficos están integrados en la placa.

Acer Swift 5 (modelo SF515-51T-52YA)

Cuando lo sostienes, enseguida notas lo ligero que es: así, sus 999 gramos facilitan un cómodo transporte. Con unas dimensiones de 358 x 230 x 15,9 milímetros, en su fabricación se han empleado, entre otros materiales, aleaciones de aluminio, litio y magnesio. La pantalla, de bordes ultradelgados, es táctil, tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y 1.920 x 1.080 píxeles de resolución. Hay que destacar su alto contraste, sus ángulos de visión de hasta 170º y la buena reproducción de los colores; sin embargo, tiende a los reflejos con relativa facilidad en espacios muy luminosos porque el panel que integra es brillante.

Su configuración le permite desenvolverse sin problemas en las tareas del día a día, incluso es posible utilizarlo con algún juego que no requiera de una alta capacidad gráfica y tareas de edición de imagen. Para ello, combina un procesador de la octava generación de Intel (Core i5-8265U) con una memoria RAM de 8 GB y una unidad SSD de 256 GB. Eso sí, no incluye lector de tarjetas de memoria. Mientras, la batería en condiciones de uso normal nos ha ofrecido una autonomía próxima a las seis horas de uso.

El teclado retroiluminado es cómodo de utilizar y llama la atención el acabado en tonos dorados de las letras y símbolos de cada una de las teclas. Por su parte, el touchpad se muestra en momentos puntuales un poco lento cuando aplicamos ciertos gestos sobre su superficie. No falta tampoco el lector de huellas dactilares, aunque no siempre responde a la primera con efectividad. Este Swift 5 viene con el sistema operativo Windows 10 Home y sus características incluyen también salida HDMI, conectividad USB 3.0 y 3.1 y Wi-Fi dual band, así como dos altavoces y sonido estéreo.

ASUS VivoBook 15 (modelo S512FA-BR066T): el más económico

Es el único que incorpora teclado numérico completo y esto repercute ligeramente en sus dimensiones que son de 357,2 x 230 x 19,5 milímetros. Junto al equipo de Acer, son las dos propuestas de mayor tamaño. Además, pesa 1,6 kilogramos. Aunque estos números son ligeramente superiores a los ofrecidos por otros de los equipos seleccionados en esta comparativa, no tienen por qué impedir que este VivoBook 15 se convierta en el compañero de aquellos usuarios que buscan un portátil ultrafino para sus desplazamientos.

Integra una bisagra que, por sus características, eleva un pelín el teclado (escribir resulta mucho más cómodo sobre todo a medida que pasan los minutos) y permite fijar la pantalla antirreflejos en el ángulo que queramos. Dicha superficie – el fabricante se refiere a ella con el nombre de NanoEdge- tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y se caracteriza porque los marcos que la rodean presentan un grosor de 5,7 milímetros, contribuyendo así a una experiencia más inmersiva. Sobre ella se ha situado una webcam HD. Su calidad general y el modo en que aparecen representados los colores son adecuados. Lo mismo sucede con el sonido: la taiwanesa ha apostado por su tecnología SonicMaster.

Su configuración incluye un procesador Intel Core i5 8265U, una memoria RAM de 8 GB, SSD de 256 GB, gráficos Intel UHD 620 y sistema operativo Windows 10 Home. A nivel de conectividad, nuestras necesidades quedan perfectamente cubiertas gracias a su lector de tarjetas microSD, salida HDMI, puerto USB 2.0, y doble puerto USB 3.1, uno de clase C reversible y otro de tipo A. La autonomía que proporciona la batería es mejorable, pero tiene a su favor una cosa importante: es compatible con la tecnología de carga rápida y en unos 50 minutos podemos disponer de hasta un 60% de su recarga.

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de junio de 2019.

