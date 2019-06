16 películas de temática escabrosa que igual te conviene ver con tu hijo

Toda una generación comprendió en qué consiste la reproducción humana gracias a los títulos de crédito de Mira quién habla, la comedia de 1990 protagonizada por John Travolta y Kirstie Alley. Pero el valor educativo del cine puede ir más allá de la propia película y provocar conversaciones entre los espectadores que la han compartido: a ningún adolescente le gusta que su padre le sermonee, pero comentar una película es un ejercicio cotidiano, inofensivo y casual.

Todas las películas de esta lista abordan, explícita o implícitamente, temas que todo padre tendrá que tratar con su hijo tarde o temprano y una sobremesa de domingo en el sofá puede culminar en una de esas charlas que el joven se llevará consigo durante el resto de su vida adulta. Y sin que el padre tenga que pasar el apuro de sacar el tema de la nada.

El actor Ethan Hawke (en el centro) junto a Lorelei Linklater (hija del director de la película) y Ellar Coltrane (izquierda). Foto: Cordon

- Hablemos de... que tu madre y yo nos vamos a divorciar

Película elegida... 'Boyhood' (disponible en iTunes)

Qué cuenta. La infancia, rodada a lo largo de once años, del hijo de una familia disfuncional que madura de golpe cuando sus padres se separan y el mundo tal y como lo conocía colapsa.

Por qué es educativa. No edulcora el trauma del divorcio ni para la madre (sobrepasada por su responsabilidad en solitario), ni para el padre (que necesita sentir que está contribuyendo a la educación sentimental de su hijo durante las pocas horas a la semana que comparten), ni para los hijos, que sencillamente no pueden comprender por qué la realidad con la que crecieron ya no es válida. Boyhood entabla un diálogo con el espectador, pero ante todo es una fábula de supervivencia emocional.

Otras sugerencias. Kramer contra Kramer (iTunes), Señora Doubtfire (Rakuten).

Joseph Gordon-Levitt se convierte en un adicto al porno en 'Don Jon', película que protagoniza junto a Scarlett Johansson.

- Hablemos de... adicción al porno

Película elegida.... 'Don Jon' (disponible en Filmin)

Qué cuenta. Un tipo es conocido entre sus amigos por su talento para ligar, pero su secreto es que acostarse con una chica le da igual: nada le da tanto placer como ver porno.

Por qué es educativa. El consumo compulsivo de pornografía es una lacra porque, al tratarse de una práctica privada de la que solo se habla para fardar, cuando el individuo pierde el control él y los que le rodean tardarán mucho en darse cuenta. Pero sus efectos son devastadores: aislamiento, agresividad sexual, misoginia o incapacidad para relacionarse de forma sana.

Otras sugerencias. Amor sin control (Filmin).

Miles Heizer y Nick Robinson (Simon) protagonizan un relación LGTB.

- Hablemos de... homofobia

Película elegida... 'Con amor, Simon' (disponible en Movistar+)

Qué cuenta. La salida del armario de Simon, un adolescente que es “exactamente igual que tú, pero con un secreto enorme”.

Por qué es educativa. No solo normaliza la condición sexual de Simon recurriendo a las herramientas de la comedia romántica clásica (integrándola y adaptándola, así, al público masivo) sino que sirve como manual para padres de chavales LGTB: retrata su preocupación por el futuro, su compresión del pasado y, sobre todo, su amor incondicional.

Otras sugerencias. Pride (HBO y Filmin), Carmen y Lola (Movistar+).

En la película, Julia Roberts trata de mantener a su hijo, el actor Lucas Hedges, alejado de las drogas a las que es adicto.

- Hablemos de... drogas

Pelicula elegida... 'El regreso de Ben' (disponible en Rakuten)

Qué cuenta. Las navidades en familia de Ben, un adolescente que acaba de salir de un proceso de desintoxicación, y la determinación de sus padres y de su hermana por facilitar su reinserción en su vida anterior. No será fácil.

Por qué es educativa. No culpa al adicto, sino que lo presenta como la víctima de una enfermedad. Expone sin paños calientes las consecuencias de las drogas no solo en Ben sino en todos los que le rodean, pero en ningún momento duda de su capacidad para vencer su adicción.

Otras sugerencias. Requiem por un sueño (Movistar), Trainspotting (Netflix), Historias del Kronen (FlixOlé).

El actor Lewis MacDougall interpreta a un niño que tiene que lidiar con la muerte de su madre.

- Hablemos de... la muerte de tu madre

Película elegida... 'Un monstruo viene a verme' (disponible en Rakuten)

Qué cuenta. La huida de un niño, ante la enfermedad terminal de su madre, hacia un mundo de fantasía para gestionar la inminente pérdida.

Por qué es educativa. Funciona como una catarsis, más emocional que existencial, para cualquiera que tenga que enfrentarse a la muerte de un ser querido. Es un relato sobre los momentos vividos, no sobre los momentos perdidos, que puede parecer cursi desde fuera pero ante una pérdida que no podemos comprender, soportar o asumir nuestro cerebro necesita recurrir a cualquier alivio por fantasioso que sea. ¿Acaso las religiones no apelan exactamente a eso?

Otras sugerencias. Manchester frente al mar (Netflix), En la habitación (Rakuten), Babadook (Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+), The Leftovers (serie de HBO).

Victor Polster da vida en 'Girl' a la transgénero Lara.

- Hablemos de... rechazo a las personas transgénero

Película elegida... 'Girl' (disponible en Filmin y Rakuten)

Qué cuenta. El proceso de reasignación de género de una chica, la rebeldía con la que su hermano pequeño afronta este cambio y los esfuerzos de su padre por hacerla feliz.

Por qué es educativa. Es un retrato crudo del rechazo que una persona transgénero siente hacia su cuerpo, la disociación mental que sufre con su realidad y la angustia que le provoca un entorno sistemáticamente hostil. Aquí los protagonistas no son los familiares sino ella, su conflicto y su necesidad de encontrarse a sí misma. Es un viaje del héroe sobre la experiencia transgénero, pero sin alardes de grandeza.

Otras sugerencias. Una mujer fantástica (Movistar), Transamerica (Filmin).

En 'La boda de Rachel', Anne Hathaway interpreta a una joven que lucha contra su alcoholismo.

- Hablemos de... alcoholismo

Película elegida... 'La boda de Rachel' (disponible en iTunes)

Qué cuenta. Un fin de semana en el campo durante la boda de su hermana enfrenta a Kym (Anne Hathaway) con el alcoholismo del que intenta recuperarse. Es un remake inconfeso de 28 días, aunque Hathaway fue nominada al Oscar por La boda de Rachel y Sandra Bullock no por 28 días.

Por qué es educativa. Expone las ramificaciones del alcoholismo, que van mucho más allá de agarrarse una borrachera diaria: agresividad, pérdida de control, compulsividad sexual, destrucción, incapacidad para asumir responsabilidades, debilidad y una adicción devastadora que pasa desapercibida porque el alcohol es la droga más aceptada socialmente, lo cual la hace más difícil de vencer.

Otras sugerencias. Ha nacido una estrella (iTunes), Días de vino y rosas (Filmin), ¿Quién teme a Virginia Woolf? (iTunes).

Los actores Allison Williams y Daniel Kaluuya interpretan a una pareja interracial que se enfrenta a los prejuicios interiorizados de los blancos.

- Hablemos de... racismo

Película elegida... 'Déjame salir' (disponible en Amazon Prime Video)

Qué cuenta. El fin de semana de un chico negro en casa de la familia blanca y progre de su novia. Spoiler: sale regular.

Por qué es educativa. Aunque sea una sátira de terror, retrata con audacia la experiencia de los negros en ambientes de blancos bienintencionados. La condescendencia, la curiosidad y los prejuicios interiorizados de los blancos incomodan a los negros, precisamente, porque esos blancos creen que les están haciendo un favor. Tras décadas siendo un artilugio de la corrección política de Hollywood, ahora los negros empiezan a contar su propia realidad.

Otras sugerencias. Gran Torino (Rakuten), Crash (Filmin y Movistar+), Bwana (Movistar+), Los chicos del barrio (iTunes), Haz lo que debas (iTunes).

Charles Chaplin es en 'Tiempos modernos' un trabajador en cadena de una fábrica deshumanizada. Foto: Alamy

- Hablemos de... conflictos de clase

Película elegida... 'Tiempos modernos' (disponible en Filmin, Movistar+)

Qué cuenta. Las aventuras del obrero Charles Chaplin en una fábrica deshumanizada a la que no le importa si vive o muere.

Por qué es educativa. Además de una joya con la que iniciar a los chavales en el cine clásico, se trata de una fábula sobre la soledad del obrero ante una maquinaria (literal y metafórica) que no le considera un ser humano y que le atrapa porque su existencia depende de ella y, a la vez, le está quitando la vida poco a poco. Una estrategia de explotación sin fisuras.

Otras sugerencias. Billy Elliot (Netflix, Amazon Prime Video), Entre dos aguas (Filmin), La ley del silencio (Movistar+), Erin Brockovich (iTunes), En tierra de hombres (Rakuten), Las uvas de la ira (Rakuten), Roma (Netflix) y Una rubia muy legal (Rakuten), porque el prejuicio clasista también puede ir de abajo a arriba.

Ryan Gosling y Emma Stone demuestran en 'La la land' cómo debe ser una relación sana.

- Hablemos de... relaciones sanas entre hombres y mujeres

Película elegida... 'La La Land' (disponible en iTunes)

Qué cuenta. El romance, a ritmo de musical clásico, entre Mia y Sebastian: sus sueños, sus decepciones ante la vida adulta y su mutuo apoyo incondicional. Hasta el final.

Por qué es educativa. Porque no hay amor más bonito que el que te hace querer ser mejor persona, te impulsa a crecer y nunca obstaculiza tus objetivos. Mia y Sebastian se quieren sin egoísmo y sin caer en los estereotipos de “los chicos” y “las chicas”. No es más que un cuento de hadas, claro, pero con una moraleja que merece la pena integrar en nuestras vidas.

Otras sugerencias. Up (Rakuten), Mejor imposible (Amazon Prime Video, HBO), Apoya a las chicas (Movistar+).

'En América' muestra la nueva vida de una familia irlandesa en el Nueva York de los 80.

- Hablemos de... inmigración

Película elegida... 'En América' (disponible en iTunes)

Qué cuenta. La nueva vida de una familia irlandesa en el Nueva York de los 80, la ilusión ante un nuevo comienzo, la xenofobia sistémica a la que se enfrentan y el sacrificio de los padres renunciando a su bienestar bajo la promesa de prosperidad para sus hijas.

Por qué es educativa. Porque es una mirada amable, aunque descorazonadora, al choque cultural que sufren los inmigrantes en una sociedad que no va a darles nada y sin embargo exige que se adapten a ella. Los hijos y los padres experimentan el proceso de formas completamente distintas, pero todos remando en la misma dirección incluso aunque no esté del todo claro cuál es.

Otras sugerencias. Hijos de los hombres (Netflix, HBO, Movistar+), E.T. El extraterrestre (Amazon Prime Video, Movistar+), Babel (Amazon Prime Video, HBO), Fievel y el nuevo mundo (Netflix).

En 'El lado bueno de las cosas' Bradley Cooper da vida a un hombre bipolar al que Jennifer Lawrence trata de ayudar.

- Hablemos de... enfermedades mentales

Película elegida... 'El lado bueno de las cosas' (disponible en Netflix, HBO, Movistar+)

Qué cuenta. El regreso a casa de un hombre bipolar (Bradley Cooper) y su obstinación por encontrar la felicidad no a pesar de su enfermedad, sino aprendiendo a convivir con ella.

Por qué es educativa. Sin dramatizar la enfermedad mental, resulta optimista pero no huye de los aspectos más escabrosos de convivir con ella: unos padres que no terminan de comprender lo que le ocurre a su hijo, una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado y una historia de amor maldita por naturaleza. Pero no por ello van a dejar de intentarlo: al fin y al cabo esto es Hollywood.

Otras sugerencias. Las ventajas de ser un marginado (Netflix), Melancolía (Filmin), Pequeña Miss Sunshine (Netflix, Movistar+).

'Moonlight' repasa la vida de un joven de familia humilde que vive en un Miami dominado por los cárteles de la droga.

- Hablemos de... acoso escolar

Película elegida... 'Moonlight' (disponible en iTunes)

Qué cuenta. Tres actos sobre la vida de Chiron: un niño vulnerable que sufre acoso escolar, un adolescente que se ve obligado a endurecerse y renunciar a su sensibilidad y un adulto que necesita reconciliarse con el niño que fue.

Por qué es educativa. Se toma en serio el bullying no como una cruel anécdota infantil o un rito de pasaje inevitable, sino como un trauma que la víctima arrastrará toda su vida y con el que tendrá que enfrentarse para vivir su madurez en plenitud. No todos lo consiguen, algunos acaban convertidos en matones, pero Moonlight propone que se puede aprender la lección y romper la rueda del maltrato. Solo hay que reencontrar esa vulnerabilidad que nos arrebataron.

Otras sugerencias. Carrie (Filmin), Chicas malas (HBO, Netflix, Amazon Prime Video), Del revés (Movistar+), Rebelde sin causa (Rakuten), Déjame entrar (Amazon Prime Video).

Ellen Page saltó a la fama con su papel de embarazada adolescente en 'Juno'.

- Hablemos de... embarazo adolescente

Película elegida... 'Juno' (disponible en Rakuten)

Qué cuenta. El embarazo por sorpresa de una adolescente y la rapidez con la que debe reaccionar ante las consecuencias inmediatas en su futuro: con el padre del bebé, con sus propios padres y, por supuesto, con el resto de su vida.

Por qué es educativa. Es una película sin moraleja. Juno se plantea sus tres únicas opciones (abortar, quedárselo, darlo en adopción) y el guion no juzga ninguna de ellas, sino que tiene en cuenta las circunstancias y personas que rodean a Juno: cada caso de embarazo adolescente es único y, por lo tanto, no puede haber una solución universal para todos. Y todo contado desde la comedia ácida, excéntrica y humana.

Otras sugerencias. Junebug (Filmin), Los chicos de mi vida (iTunes).

La actriz Bryce Dallas Howard es la protagonista de esta ficción no tan alejada de lo que las redes sociales pueden hacer con nuestras vidas.

- Hablemos de... el peligro de exponerse en redes sociales

Película elegida... 'Caída en picado' (disponible en Netflix)

Qué cuenta. Aunque no es una película, este episodio de Black Mirror funciona, como todos los de la serie, como una historia independiente de una hora de duración. Un futuro no muy lejano y sin duda reconocible, una mujer vive en una sociedad donde el acceso al trabajo, la vivienda y el estado de bienestar depende de la puntuación que cada individuo ha recibido en una aplicación social. A ella se le irá de las manos, pero aprenderá una lección, claro.

Por qué es educativa. Porque es ciencia-ficción, pero nada realmente sorprende. La importancia que le damos a nuestra imagen, repercusión y relevancia en las redes sociales puede llevarnos a la dependencia, a la obsesión y a la inseguridad crónica. Los adolescentes, cuya identidad está en construcción, son los que más sufren mental y emocionalmente por el escrutinio de las redes sociales.

Otras sugerencias. Ingrid goes west (Rakuten), Cam (Netflix), Searching (Rakuten), Mujeres, hombres y niños (Netflix), Eighth grade (Rakuten), Abro hilo (documental de Movistar+).

- Hablemos de... malos tratos

Película elegida... 'Te doy mis ojos' (Filmin, Flixolé)

Qué cuenta. La vida de un matrimonio destruido por la violencia machista que el marido perpetra contra la mujer y la indefensión emocional, psicológica y legal de ella.

Por qué es educativa. Porque la violencia dentro del hogar (ya sea contra la mujer o contra los niños) sigue siendo parcialmente tabú, por la vergüenza, incomodidad y malestar que provoca. Pero una cosa es hablar sobre ello y otra es verlo. Esta película, un éxito de taquilla en el cine y de audiencia en televisión, contribuyó a sensibilizar a la sociedad española sobre la cotidianidad con la que esta monstruosidad ocurre en la intimidad de las casas. Y, sobre todo, no dejó más remedio a sus espectadores que hablar sobre ello, que siempre es el principio de la solución.

Otras sugerencias. Precious (Movistar+, Filmin), Vida de este chico (Amazon Prime Video).

