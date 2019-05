Lectura ICON recomendada: ‘El invierno del descontento’, de Thomas B. Reverdy

El invierno del descontento

Thomas B. Reverdy

(AdN)

¿No está contento? ¿Siente que la energía que le acompañaba en sus años de juventud le ha abandonado? Pues le traigo carne fresca. Y no, no es ginseng ni Prozac. Lo que vengo a recetarle es un libro. No me diga. Vale. Se lo cuento rápido, como si estuviera completando el rosco de Pasapalabra. Cada vez que intenta arreglarlo me cae aún peor. Candice, una estudiante londinense con las ganas de vivir que a usted el tiempo le ha robado, es la protagonista de esta novela donde cada capítulo va a acompañado de una canción de la época en la que transcurre la historia, el año 1979. Mientras despierta su conciencia política, la joven coincide en los ensayos de su compañía, Las Shakespeareanas, con una anónima Margaret Thatcher que busca mejorar su dicción. Con esta obra descubrirá que lo acontecido a finales de los setenta a nivel político y social sigue en su día a día.

