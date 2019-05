El hermano de Meghan Markle está en bancarrota y no tiene dónde vivir

Todo lo que toca Meghan Markle se convierte en noticia. Y lo que no toca, precisamente por eso, también. Eso ha ocurrido ahora con su hermano, Thomas Markle Jr., que ha contado que ha perdido su casa y su trabajo y que tiene que vivir con su familia en una habitación de hotel. Todo ello citando, como no, a su archifamosa hermanastra y asegurando que no solo no le está ayudando a mejorar su vida, sino que precisamente ha contribuido a empeorarla.

A sus 52 años, Thomas Jr. asegura que ha perdido su trabajo y su casa y que, como no encuentra donde vivir, lleva dos meses en una pequeña habitación de un hotel del estado de Oregón junto a su prometida, Darlene, su hijo y sus dos perros. Lo ha contado él mismo en una entrevista con el tabloide británico The Sun. Markle opina que el hecho de tener un apellido tan famoso ha hecho que nadie quiera alquilarle una casa, ya que se está viendo forzado a vivir "bajo un microscopio".

"Estoy en el peor momento de mi vida", ha asegurando al Sun. "Vivir en una habitación de hotel diminuta le está pasando factura a Darlene y a su hijo, a todos nosotros. Y todo es porque mi vida de repente se ha visto catapultada al ojo público, sin que fuera por mí". Thomas Markle hijo asegura que "cada movimiento" que hacen él o su familia es analizado. "Se ha dicho mucho de mí, verdadero y no verdadero, así que nadie quiere darme un hogar o un trabajo. Es duro aceptarlo, sobre todo cuando yo nunca lo he pedido".

ampliar foto Samantha Markle en Londres, en octubre de 2018. GTRESONLINE

Según explica el hermanastro de la duquesa de Sussex, sus problemas empezaron a principios de año, cuando enfermó. Al no poder continuar sus labores como cristalero y su casero —que también ha concedido algunas entrevistas explicando que Markle le debía dinero y había provocado daños en su propiedad, algo que él niega— le echó. Tuvieron que ir a juicio. "De repente, todas las cadenas locales hablaban de que me habían condenado y de que había dejado la casa destrozada, pero todo es mentira", afirma él, que asegura tener fotos de la propiedad y que esta quedó perfecta. "Se ha aprovechado de quién era yo, lo usó contra mí y me hizo parecer un tipo malo", se defiende.

El estadounidense asegura que algo así no le había pasado "jamás": "El problema es que me conocen como Thomas Markle, el hermano loco de Meghan. He pasado de ser una persona privada a que se sepa todo lo que he hecho en mi vida". "La gente se cree que me estoy aprovechando de Meghan, pero estas son las cartas que me ha repartido la vida", afirma. Para él, esta es "una lucha por sobrevivir", en primer lugar, pero después es "una lucha para la familia Markle": "Espero que le enseñe a Meghan que tiene una familia aquí que quizá ha olvidado, pero que para nosotros no ha sido fácil que nuestras vidas se pongan patas arriba". Según él, siempre ha tenido éxito en el trabajo y ha vivido de forma cómoda, pero eso ha cambiado: "No quiero hablar mal sobre Meghan, pero creo que esto se podría haber manejado mejor desde el primer momento".

Thomas Markle Jr. es hijo del primer matrimonio de Thomas Markle, padre de la ahora duquesa de Sussex, junto a Roslyn Loveless. Con ella tuvo a Thomas Jr. y a la polémica Samantha, con quien incluso ha viajado a Londres para tratar de encontrarse con Meghan. Samantha, de 55 años, lleva años atacando a su hermana y ha afirmado que lanzará próximamente dos libros de memorias para contar su versión acerca de cómo es su hermana, con quien no se ha criado ni apenas ha mantenido relación. Thomas, su padre, tampoco guarda relación a día de hoy con la duquesa.