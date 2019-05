Grietas en las Kardashian: las hijas se rebelan contra la matriarca y su novio

Las Kardashian están en guerra abierta... entre ellas mismas. Esta vez, la familia más famosa de la telerrealidad no se ha peleado contra una antigua mejor amiga (como ocurrió hace unos meses con Jordyn Woods, compañera de aventuras de Kylie Jenner y ahora desterrada del klan), un exnovio o una banda de ladrones, sino que el blanco de sus ataques es nada menos que Kris Jenner, la madre y representante de toda la tribu, que maneja sus hilos y finanzas y que ahora está en el punto de mira de sus hijas y de su yerno, Kanye West.

El problema de Kourtney, Kim y Khloé Kardashian —las tres hijas mayores de la familia— con Kris, de 63 años, viene a causa del novio de ésta, Corey Gamble, de 38. Jenner y Gamble llevan saliendo desde noviembre de 2014, poco después de que ella se separara de Caitlyn Jenner (antes Bruce), con quien tuvo a sus dos hijas menores, Kendall y Kylie. El nuevo acompañante de la matriarca empezó a acudir con ella a fiestas, eventos, cumpleaños... pero sus hijas no parecían tomarse la relación como algo serio.

Sin embargo, como se ha revelado en el último capítulo del programa familiar, Keeping Up With The Kardashians y como recoge People, la familia no está cómoda con el papel que Gamble ocupa en sus vidas. De ahí que, ni corto ni perezoso, Kanye West, el marido de Kim Kardashian, decidiera zanjar la cuestión. "Kanye le escribió a Corey algo del tipo: 'Mira, no te conocemos, nunca te hemos conocido de verdad, ni conocemos a nadie de tu familia", explicaba Kim Kardashian. "Todos nos hemos sentido así, la verdad, y lo hemos pensado, pero Kanye se lo soltó... Me parece que quizá se equivocó haciéndolo en ese momento", reflexionaba su esposa. Sin embargo, sus dos hermanas apoyaban el mensaje. "Es muy paternal, intenta cuidarnos a todos", explicaba Kourtney sobre su cuñado, mientras que Khloé afirmaba: "El mensaje quizá no fue muy correcto, pero la esencia de lo que dijo Kanye es verdad". Y añadía la clave del asunto: "Corey tiende a ser bastante hermético, y eso me hace ser bastante precavida... Apenas le conozco".

ampliar foto Kim Kardashian y su marido, Kanye, junto a Khloe y Kourtney, en 2017. CORDON PRESS

A Jenner no le gustó el mensaje de Kanye, su tono ni que lo enviara de madrugada. Para ella, la actitud de su yerno hacia Gamble fue "poco respetuosa". Además, la cuestión se complicó cuando Kris invitó a su hija Khloé y a una amiga a pasar un fin de semana en la playa con ella... aunque sin decirles que Gamble también acudiría. Algo que sentó bastante mal a la pequeña de las tres hermanas y que le afeó a su madre.

"Creo que la actitud hacia Corey es muy injusta", explicaba la momager del grupo, que aseguraba que su pareja es "parte de la familia". "Ninguna os paráis a observar mi vida. Quiero que veáis que cuando cuestionáis mi relación con Corey no está bien, hiere mis sentimientos. Pero que no os dais cuenta de que me está cuidando como nadie lo ha hecho en mi vida", se quejaba la madre.

Khloé ha confesado que, tras el divorcio, pensaron que la relación de su madre con Gamble sería un pasatiempo y no duraría. "No sentía la necesidad de conectar, de hacer vínculo. Y entonces fue pasando el tiempo y la relación seguía ahí, intentamos conocerle, pero él no ha sido receptivo", confesaba, ya con los ánimos más calmados. "Al final, todo lo que queremos es proteger a mi madre", explicaba Kim. "Siempre va a ser lo más importante para nosotros, así que vamos a hacer todo lo que podamos para cuidarla".