Últimas noticias sobre el estado de María Jiménez

La cantante María Jiménez, de 69 años, mejora ligeramente de la infección que la mantiene intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Rafael de Cádiz. El estado de la artista se complicó la semana pasada tras haber sido intervenida de urgencia, el pasado dos de mayo, a causa de una obstrucción intestinal. Cuando parecía que la cantante mejoraba de esta operación, su estado se complicó a causa de una infección que ha obligado a extremar los cuidados y a que permanezca bajo cuidados intensivos.

El parte médico facilitado en las últimas horas informa sobre una evolución positiva de la cantante: "La paciente María Jiménez evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Se está retirando la sedación para intentar extubarla si es posible y mantiene unas buenas constantes. El pronóstico sigue siendo grave actualmente", explican los facultativos que la atienden en la unidad de cuidados intensivos y cirugía del hospital.

Las nuevas noticias han significado un bálsamo para sus familiares, especialmente para Alejandro, el hijo que la artista tuvo con el actor Pepe Sancho, que durante estos días de incertidumbre ha pasado momentos de gran preocupación aunque en todo momento se ha mostrado esperanzado sobre las fuerzas de su madre para superar este bache.

Alejandro, es fruto del matrimonio de María Jiménez con el desaparecido Pepe Sancho, con quien mantuvo una apasionada relación que vivieron en dos etapas porque primero se casaron en Sevilla en junio de 1980 para separarse en 1984 y volverse a casar en Costa Rica en 1987, dos años después de la trágica muerte de la hija mayor de María Jiménez en accidente de tráfico. La cantante ya sabe lo que significa luchar contra las enfermedades porque en 2013 se le diagnosticó un cáncer de mama del que recibió el alta en 2017 tras pasar por una operación y por tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Ella misma contó hace algún tiempo en el programa Viva la vida, en la etapa en la que estaba presentado por Toñi Moreno, que había vivido una etapa con varios problemas de salud: "Me operaron de un cáncer de mamá, luego de la garganta, después me rompí el peroné. He estado un tiempo pachuchilla", dijo entonces.