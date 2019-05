Preocupación por el estado de salud de María Jiménez

María Jiménez, de 69 años, permanece ingresada en el Hospital San Rafael de Cádiz desde que hace 18 días tuviera que ser operada de urgencia. Lo que parecía una simple intervención ha derivado en un empeoraminto de sus problemas "circulatorios crónicos y metabólicos" que mantienen a la cantante en la UCI "bajo intubación orotraqueal y conectada a ventilación mecánica", según el parte médico. Su hijo ha declarado que las próximas horas serán claves para determinar su evolución.

Alejandro, el hijo que la artista tuvo durante su matrimonio con Pepe Sancho, ha pedido respeto para la familia en estos difíciles momentos. "Estamos preocupados porque sigue en estado de gravedad", declaró por teléfono en Telecinco. "Está siendo un proceso de muchos altibajos, pero confiamos en saber algo más en las próximas horas. Yo os iré informando", añadió. A pesar de todo, Alejandro envío un mensaje de tranquilidad. "La rubia sale de esta", dijo.

La misma cadena emitió horas antes un programa de Mi casa es la tuya en el que hizo un repaso a su vida. "No tengo filtros ninguno, digo lo que pienso y hago lo que siento, y al que no le guste que mire para otro lado. Me da igual me he levantado muchas veces como el Ave Fénix. No he tenido problemas, he tenido soluciones. Porque en la vida tiene solución todo, menos la muerte", aseguraba.

La cantante habló de su matrimonio y confesó que sus 22 años junto a Pepe Sancho fueron un calvario: “Era un malestar a diario. Una convivencia envenenada”. "En la calle era un cachondo, pero en casa se transformaba", ha recordado. Además, ha contado que cuando tomó la decisión de separarse de Pepe gran parte de la sociedad se puso en su contra. Su hijo, presente durante parte del programa habló también de ello. Él la alertó de una infidelidad de su padre. “En ese momento, se le levantó la venda de los ojos, denunció y mi padre dejó de tener contacto conmigo. Muchos pensaban que estaba loca”, confesó Alejandro. "Era un personaje muy complejo. No podía venir nadie a casa…Se ha ido solo y ha muerto solo…", añadió. "Mi padre nunca valoró a mi madre, ni como cantante ni como mujer". Y en ese sentido fue testigo de los peores momentos vividos en el matrimonio: "Yo a esa edad no era consciente de lo que era el maltrato. Pero ahora con 35 años soy consciente de que sí, era maltrato. Ahora tendría que leerle la cartilla a mi padre".

Alejandro, sobre su padre: "No quiero ser como él, quiero ser como yo y darle a mi familia lo mejor" #MiCasaMaríaJiménez https://t.co/iXdC9AFQsK — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 19 de mayo de 2019

María Jiménez antes de caer enferma planeaba su regreso a los escenarios y la grabación de un disco.