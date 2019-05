Neymar Jr. cuenta su historia a través de un perfume

El futbolista Neymar Jr. se estrena como el embajador de la nueva fragancia de Diesel en una ambiciosa operación multimedia que rompe varios estándares de la industria. Así lo ha desvelado hoy la firma italiana a través de L’Oréal, la empresa que produce y diseña su líneas de perfumes. Las sorpresas en Spirit of the Brave, la fragancia que sigue la estela de Only The Brave cuando se cumplen diez años de su lanzamiento.

El brasileño no solo ejerce como imagen de Spirit of the Brave, sino porque él mismo ha intervenido personalmente en la creación de su jugo, elaborado en colaboración con el prestigioso perfumista Carlos Benaïm (IFF). En segundo lugar, porque la campaña, el perfume y hasta el frasco no solo hablan de los valores de Diesel, sino también de los del propio Neymar, que en este video que ICON estrena en primicia reflexiona sobre su nuevo proyecto, habla del leit motiv del lanzamiento (el valor, la audacia) y repasa su historia a través de los tatuajes que articulan la narración de su vida.

Algo de esa audacia está también en el perfume, un rediseño de los arquetipos de la masculinidad contemporánea a través del filtro del deporte. La base es un fougère (es decir, la quintaesencia de la perfumería clásica para caballero) reinterpretado a través de una explosión de frescura. Incluso el frasco, que adopta la silueta del puño de Only The Brave, se tiñe de negro y adopta el tatuaje de león que luce el propio Neymar.

