Cojines antichoque, barreras y alfombrillas: los mejores accesorios de seguridad para tu bebé

Pasamos buena parte de nuestra vida dentro de los hogares. Estos lugares, que suelen considerarse entornos seguros, son muchas veces sitios que pueden conllevar cierto peligro debido a la posición del mobiliario, al acceso a ciertos productos de limpieza o a la adecuada conservación de ciertas estancias. Situaciones que suelen afectar más a bebés y niños pequeños. De hecho, las lesiones no intencionadas constituyen ya la primera causa de muerte en la infancia entre los 5 y 18 años de edad en la Unión Europea. En España, las causas más frecuentes de lesión traumática son las caídas y precipitaciones en casi cuatro casos de cada diez, según recoge la Guía para Padres sobre la prevención de lesiones no intencionadas, publicada en 2016 por la Asociación Española de Pediatría.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elegido un total de 15 artículos imprescindibles para que ellos puedan jugar, corretear y disfrutar en todas las habitaciones con seguridad, centrándonos en accesorios económicos pero de alta resistencia y, sobre todo, de fácil manejo e instalación.

Desde un cojín parachoques para la cuna pasando por un taburete antideslizante de dos niveles o un lote de protectores de enchufes y esquinas, entre otras soluciones. Y es que la mejor manera de evitar accidentes indeseados dentro del hogar es prevenirlos y anticiparse a las conductas de los más pequeños de la casa con estos artículos de seguridad.

Para el interior de la habitación

Cojín parachoques antialérgico para cuna

La seguridad en el descanso de los más pequeños de la casa es fundamental y una de las soluciones para evitar cualquier tipo lesiones son los cojines-parachoques. El que proponemos es 100% algodón. Con un tamaño de 180 centímetros, es apto para todo tipo de cunas o camas. El relleno del protector, además, es de una tela no tejida de silicona esponjosa, de tacto suave y confortable. Ideal para eludir los posibles golpes con los marcos de la cuna o las tan temidas caídas desde el colchón. También se puede utilizar como barrera contra el frío en ventanas o debajo de puertas. Se puede limpiar en la lavadora a una temperatura de 40 grados. Los usuarios que lo han adquirido en Amazon, con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas, han quedado muy satisfechos: “Encantada. Lo compré para ponerlo como protección de la pared en la cama de mi hijo de 3 años y funciona perfectamente”.

Barrera abatible para cama

Si deseamos optar por un producto más sólido esta barrera de seguridad abatible para la cama es una buena alternativa, eso sí, nuestros pequeños deben sobrepasar los 18 meses de edad. De 140 centímetros de largo por 48,5 de ancho, se trata de un artículo de fácil manejo y colocación en cualquier cama que no sea de tipo nido o compacta. Además, gracias a sus juntas laterales se abre fácilmente para un óptimo acceso al colchón. Sus bordes son acolchados y a la hora de hacer la cama es un producto muy práctico ya que no hace falta la barra de fijación del marco de la cama. Las buenas valoraciones de los compradores la avalan: “Es sencilla y fácil de instalar. No cede y la pequeña duerme con ella sin problema”. 12% de descuento. Ahorra 4,02 euros.

Alfombra-abecedario en forma de puzzle

Uno de los quebraderos de cabeza de muchos padres es la seguridad de sus pequeños cuando comienzan a andar. Caer y volverse a levantar es una rutina para mejorar la movilidad de los bebés pero siempre será mejor si tienen un lugar mullido donde hacerlo. Esta alfombra fabricada en espuma EVA de diferentes colores es una opción a tener en cuenta. Las dimensiones de cada pieza en forma de puzzle son 32 x 32 x 0,9 cm de grosor. De colores variados, el artículo se compone de 36 esteras de grandes dimensiones con cada una de las letras del abecedario y de los números del 0 al 10; y de 86 piezas más pequeñas. El rompecabezas está indicado tanto para bebés recién nacidos como para niños más adultos y cuenta con una calificación de 4,7 sobre 5 estrellas en Amazon y abundantes valoraciones positivas: “Excelente producto. Es perfecta para mi bebé de 6 meses. Fácil de poner y limpiar”.

Para el baño

Tapa reductora plegable y portátil para el WC

Un artículo indicado para niños de entre uno y seis años y que evitará preocupaciones tanto a progenitores como a los pequeños de la casa a la hora de enseñarlos a hacer sus necesidades en el baño. Gracias a que se puede plegar su tamaño se ve reducido a la mitad (18x15x3cm) y es muy fácil transportarlo en cualquier bolso o maleta de mano. El producto tiene un diseño ergonómico con una doble almohadilla anti deslizante y un cierre para mantener la estabilidad del niño. Y fuera de casa, como en aseos públicos, es una herramienta perfecta para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes. Se encuentra disponible tanto en amarillo como en rosa. “Nos lo llevamos a todas partes. Es fácil de poner y de guardar. Se limpia fácil y es estable”, asegura uno de los últimos usuarios en valorarla en la plataforma Amazon.

Taburete antideslizante de dos niveles

Aunque este producto puede usarse para acceder a fregaderos o partes más altas de la casa, cumplirá una gran función en el momento en el que nuestro hijo esté aprendiendo a ir al baño. Diseñado en dos niveles y con cuatro almohadillas antideslizantes en su base para no escurrirse tanto en suelos de madera como porcelánicos, aguanta un peso de hasta 100 kilos. Los bordes del taburete han sido tratados para que no arañen, contando con un diseño redondo en las esquinas. Su color gris y blanco neutro hará que combine con multitud de muebles y paredes de cualquier baño. Mediante una agarradera en uno de sus extremos, lo podremos transportar con suma facilidad.

Adaptador de escalera plegable para WC

Si lo que queremos es que nuestros hijos acudan al baño con la máxima autonomía posible, esta adaptador de escalera en formato plegable es una buena alternativa. En dos colores (azul y morado) el artículo está compuesto por un reductor en forma de cojín mullido en la zona del orinal y una escalera amplia donde nuestros hijos puedan maniobrar y darse la vuelta con facilidad. El escalón, que puede soportar pesos de hasta 75 kilos, es ajustable dos alturas distintas para adaptarse al crecimiento de los niños. Es apto para inodoros en forma de V, O, U de entre 38 y 42 centímetros de altura; salvo los cuadrados. El producto, que recoge muy buenas críticas en la plataforma, viene equipado con las piezas de instalación para su montaje. “100% recomendable. Es el primero que compro y sustituye al orinal portátil y a la taza adaptable, 2 en 1”, dice una usuaria.

Alfombrilla para bañera con lunares de colores

La hora de la bañera suele ser un momento delicado en la vida de los más pequeños. Las prisas, el cansancio y los objetos a su alrededor pueden provocar caídas indeseadas y golpes en sitios delicados del cuerpo, como la cabeza o la cara. La alfombrilla de la marca Munckin es un producto que puede reducir todo estos imprevistos. Su superficie antideslizante, gracias a la textura de los lunares, evita pequeños resbalones y sus ventosas fijan el producto al suelo de la bañera. Su diseño es unisex, fabricado en material acrílico y, según el fabricante, está indicado para niños con una edad mínima de 3 años. Los usuarios que ya la han adquirido alaban ante todo la seguridad que aporta a los más pequeños: “Encaja muy bien en la bañera y las ventosas pegan perfectamente”. Ahorra 23% de descuento. 4,05€ euros.

Para el mobiliario: puertas, cajones y ventanas

Set de 10 cerraduras magnéticas

La curiosidad suele poner en aprietos, en muchas ocasiones, a los más pequeños de la casa. Por eso, este lote de 10 cerraduras magnéticas la marca Dokon puede evitar situaciones de riesgo en armarios y cajones con elementos muy delicados. Su montaje es muy sencillo, ya que no se requieren tornillos ni ningún tipo de agujero o taladros. Gracias a las cintas adhesivas podremos fijar dentro del mobiliario las cerraduras en cuestión de segundos, aunque el fabricante indica que para una mayor sujeción habría que esperar 24 horas antes de ser utilizado. Después, solo hay que utilizar una de las dos llaves para abrir nuestro mobiliario sin problemas. Con un año de garantía, está especialmente indicado para tamaños de materiales no superiores a los 3,5 centímetros. “Funcionan perfectamente, fácil instalación en cuanto entiendes el concepto. Justo lo que buscaba”, explica un usuario.

Lote de ocho protectores de espuma universal

Otra de las opciones para cuidar de la seguridad de nuestros hijos son los protectores para puertas. Este producto, de tamaño universal, cumplirá la función de evitar que los más pequeños metan sus manos y se acaben pillando algún dedo por portazos accidentales. Fabricado con goma EVA de primera calidad, tiene una forma semicircular y de tacto suave pero resistente. Lo suficientemente flexible para no dañar el marco de la puerta ni deslizarse por él. Su instalación es sencilla y es conveniente colocarlo en la parte superior del marco para evitar que los bebés puedan hacerse con él. El lote viene con ocho protectores en color blanco para cubrir la mayor parte de las puertas del hogar.

Bloqueador de picaportes en color blanco

Otra opción la encontramos en el dispositivo de seguridad Babylock. Este artículo está compuesto por una cinta con un pequeño cierre de seguridad tanto en la tira como en la parte que va sujeta al picaporte. De tal manera que el producto solo puede ser manipulado por un adulto, fuera del alcance de los niños que solo podrán intentar mover el pomo sin éxito. Este bloqueador de picaportes portátil sirve para cualquier puerta universal, que no supere los dos metros de tamaño, fabricada en madera, cristal, aluminio o cualquier otro tipo de material. Se coloca en unos segundos sin adhesivos o agujeros pero no está adaptado para pomos redondos. Los hay en distintos colores. Una de las últimas valoraciones (el artículo tiene una calificación muy alta en Amazon) deja claro su efectividad: “Es increíble que un mecanismo tan sencillo sea tan eficaz y útil. Por más que mi hija ha intentado colgarse de las manivelas, ha resistido sus tirones”.

Para salón, cocina, pasillos y habitaciones

Pack de 20 unidades con mecanismo de giro para enchufes

Otro de los elementos que más se debe alejar de los niños pequeños es el enchufe. Por eso, este lote de 20 dispositivos es una buena alternativa. Estos tapones de seguridad son fáciles de instalar y al ser de color blanco, a nuestros bebés no les llamarán la atención una vez instalados. No se requiere ningún tipo de tornillo o agujeros y el producto con un buen aislamiento y es resistente al calor. Una vez colocado, solo tenemos que insertar cualquier aparato y girar a la derecha 45 grados para que acoplarse sin problemas. De entre sus muchísimas valoraciones positivas en Amazon, destacan su facilidad de instalación y su solvencia: “Súper útiles para evitar que los niños metan sus deditos en los enchufes. Muy fáciles de instalar, solo quitando la pegatina y pegándolo en el enchufe y es difícil de despegar”.

Set de ocho protectores para esquinas

En muchas ocasiones, el hogar está repleto de picos y esquinas a una altura similar a la de nuestros hijos. El riesgo de lesiones es muy alto, pero se puede evitar con este pack de ocho protectores para esquinas. Este producto, en forma de L, encaja muy bien en superficies variadas: ya sean de madera, vidrio, metal o mármol, entre otras. Gracias al material con el que está hecho, los impactos son absorbidos mejor protegiendo de forma más eficaz al bebé. Antes de ser colocados, se debe limpiar la superficie con alcohol y dejar secar completamente. Tras ello, se tiene que retirar el adhesivo y mantenerlo colocado, al menos, 60 segundos en cada lado de la base. Después, hay que esperar 24 horas para que el pegamento se asiente definitivamente.

Juego de dos correas antivuelco para televisores

Manotazos y empujones son los gestos más repetidos de los bebés en sus primeros años de vida. Toquetear todo lo que encuentran a su paso es una buena forma de ir aprendiendo los riesgos que entraña muchos de los objetos de la casa. Por eso, para mantener a salvo el televisor del salón o la estantería del cuarto y seguros a los más pequeños de la casa este juego de correas de 70 centímetros de tamaño puede ahorrarnos grandes disgustos. El producto incluye 10 tornillos de seguridad y las tiras de sujeción, elaboradas en plástico duro, se pueden ajustar a la altura que deseemos. Tiene una calificación de 4,8 sobre 5 estrellas en Amazon: “Perfecta sujeción. Utilizamos un televisor de 43 pulgadas y tiene las patas un poco endebles. Con estas tiras te aseguras de que no vaya al suelo si mueves la mesa para limpiar o al pasar cerca”, indica un usuario en el apartado de reseñas.

Barrera de seguridad entre estancias

Separar estancias como la cocina del salón o la entrada de la casa con las escaleras que conducen al sótano es indispensable cuando tenemos niños pequeños en casa. La propuesta de la firma Munckin es una buena alternativa para tener controlada la situación en todo momento. La barrera de seguridad está pensada para huecos de 76 a 82 centímetros, aunque puede extenderse hasta los 117 centímetros si nos hacemos con las extensiones que se venden por separado. Cuenta con un indicador de presión que asegura su instalación gracias también a un armazón en forma de U. Además, el mango del producto facilita su abertura con una sola mano. Viene premontada y lista para instalar y es apta para niños de hasta 24 meses de edad. Su peso no excede los seis kilos. 40% de descuento. Ahorra 12,19 euros.

Pack de dos rejillas de protección para plantas

En el caso de que queramos proteger las plantas del salón o del balcón de las rabietas de los más pequeños, estas dos rejillas para la protección de las mismas nos ayudarán a evitar manchas en el suelo o posibles vuelcos. En color marrón y de un diámetro aproximado de 30 centímetros, este producto se coloca en la base de la maceta y es adaptable al tamaño del tronco de cada vegetal. Están hechas de plástico resistente, pesan poco más de 200 gramos, y vienen con una serie de tornillos para su anclaje. Si, además, también contamos con alguna mascota en el hogar, estos dispositivos de seguridad también evitarán males mayores.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de mayo de 2019.

