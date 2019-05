Diecinueve increíbles gazapos de ‘Juego de tronos’

El café de Starbucks de una escena de Juego de tronos no es el único error de la serie más vista en la actualidad. A falta de un episodio para su final recopilamos los gazapos más sorprendentes de la épica producción. Empezando por el penúltimo episodio, el del pasado domingo...

1. Una mano que crece milagrosamente

Jaime Lannister abraza a su Cersei en el penúltimo episodio de Juego de tronos en una imagen promocional del episodio. En la escena, al manco le crece milagrosamente la mano derecha que le amputó Vargo Hoat en el tercer episodio de la tercera temporada. ¿En serio?

Abajo, en un círculo rojo, la mano de Jaime Lannister. ¿No quedamos en que se la cortaron?

2. El extraño café en vaso de plástico

Aún no ha trascendido de quién era el relaxing cup of café con leche de Starbucks que se coló en el episodio 8x4 de Juego de tronos. En medio de una secuencia un tanto relevante –cuando Daenerys comprende con envidia que todos prefieren a Jon Snow como rey–, encima de la mesa, entre las copas y platos de metal, un vaso de plástico reclama nuestra atención. Aunque los responsables de HBO bromearon afirmando que la Khaleesi prefería té de hierbas y han borrado digitalmente el objeto (ya no se verá más), el descuido se convirtió rápidamente en meme. ¿Descuido? ¿O estamos hablando de una ingeniosa campaña de publicidad?

El famoso vaso de Starbucks sobre la mesa.

3. El palabro “Sicansíos” no era valyrio

Los que vieron la serie doblada al español fueron los primeros en dar la voz de alarma. ¡Dracarys! ¿Cómo es posible que Davos hablase en alto valyrio? En efecto, para ayudar a Daenerys en el vuelo de sus dragones –en el famoso episodio a oscuras, el 8x3, en el que a HBO se le olvidó pagar la factura de la luz–, Davos levanta un par de antorchas como si estuviera en medio de un aeropuerto, moviendo los brazos al grito de “She can’t see us!” (“¡Ella no nos puede ver!”). En el doblaje en España la frase se tradujo de forma tan literal que ni Chiquito de la Calzada, resultando el ya famoso palabro: “¡Sicansíos!”. ¿Cómo pudo ser posible semejante despropósito? Según el actor Juan Fernández, la culpa no fue de la inmediatez de la traducción (para evitar la piratería) o por falta de recursos, si no, según explicó en un tuit que luego borró, del propio guion que les llegó en el que no figuraba la frase “no puede vernos” si no “la que dije” y la dieron por válida el traductor, el director y el supervisor.

🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇬🇧 SHE CAN'T SEE US

🇮🇪 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7 — Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) April 30, 2019 Escucha cómo dicen "sicansíos" en el segundo 12 del vídeo.

4. Si el lugar no existe, te lo inventas

No tan descacharrante como el “sicansíos” español, pero igual de desconcertante, fue el dudoso diálogo que mantuvieron Renly Baratheon y Catelyn Stark en el episodio 2x5 sobre la alianza entre sus casas. Según la negociación, Renly explica que Robb Stark obtendría así las tierras del sur de “Moat Catelyn”, cuando en realidad debería haber dicho Moat Cailin, por el foso Cailin. ¿Se equivocó el actor, venía de fábrica la errata, era una forma de decirle al espectador que Renly no estaba predestinado a gobernar los Siete Reinos? Nunca lo sabremos, pero, por si acaso, el karma se la devolvió al espectador cuando el ignorante personaje se muere en la misma escena.

Renly se inventa "Moat Catelyn” en el segundo 30 del vídeo.

5. La espada (de goma) de Jon Snow

La famosa Batalla de los Bastardos prometía ser lo más durante la sexta temporada de la serie. El épico enfrentamiento entre el sanguinario Ramsay Bolton, que amenazó a Rickon Stark para atraer a Jon Snow a su terreno. Fue un poco frustrante que en momento tan remarcable, el héroe se subiera a su caballo a toda mecha, provocando que la larga espada que llevaba enfundada y que estaba fabricada nada menos que en acero valyrio se moviera más que un postre de gelatina. Los fans más cachondos pasaron a denominar a la espada Longclaw –en español, literalmente “garra larga”–, la Longnoodle, literalmente "fideo largo".

Pincha aquí para ver la espada de goma de Jon Snow.

6. El ordenador de Stannis

Qué sería de Juego de tronos si hubieran existido los móviles y la conexión a internet. La imaginación vuela con una imagen del episodio 5x10 en la que asoma lo que parece ser un cargador de un portátil debajo de una de las piernas de Stannis Baratheon, que yace malherido en el suelo, apoyado en un árbol. Si resulta chocante que un vaso de café se pueda colar en una escena, más delirante es ver con claridad el objeto en la foto de promoción enviada a los medios. En la serie intentaron disimularlo, pero sigue asomando parte del cable de alimentación. Para más inri, tal y como ocurriera con el diálogo inmediatamente anterior a la muerte de Renly Baratheon explicado más arriba, esta secuencia es significativa porque Stannis Baratheon es asesinado. Vamos, que no pasaría desapercibida.

Debajo de la pierna derecha de Stannis sobresale el cable y el cargador de un ordenador portátil.

7. El collar con poderes de Melisandre (o no)

Era fácil temer a la Mujer Roja, dueña del don de resucitar a los muertos (entre ellos, Jon Snow). Parecía invencible, pero su kriptonita se enroscaba en su cuello en forma de elegante collar con un rubí. En la sexta temporada (6x1) se confirmó que, en caso de deshacerse del accesorio, Melisandre envejecería rápidamente hasta morir. Sin embargo, en la cuarta temporada, la hechicera se lo quitó al darse un baño sin que su aspecto cambiara lo más mínimo.

Si se quitaba el collar, Melisandre moría. Como se ve a la izquierda, no lo lleva y está tan feliz.

8. ¿En qué quedamos: látigo o cuchillo?

Hay errores de continuidad y luego está esto. En el sexto episodio de la quinta temporada, Nymeria, una de las peligrosas Serpientes de Arena, corre con un látigo enrollado en la mano derecha hacía Myrcella. En el siguiente plano, el látigo se ha convertido por arte de magia en una daga con la que amenaza a la hija de Cersei.

Pincha aquí para ver el gazapo del látigo.

9. La traviesa cicatriz de Jon Snow

Sus colegas de la Guardia de la Noche apuñalaron a Jon Snow hasta la muerte al final de la quinta temporada. Aunque los creadores de la serie dijeron que el entonces bastardo no regresaría, resucitó milagrosamente en el segundo episodio de la sexta temporada. Cuando después, en el episodio 7x6, se desnuda delante de Daenerys, la herida mortal en forma de media luna no aparece como tal: había cambiado ligeramente de forma y se había desplazado unos milímetros en su pecho. Eso sí, debido al encuentro sexual entre estos dos, el desliz sinceramente nos daba lo mismo.

La herida de John Snow cambia misteriosamente.

10. Un extra en vaqueros

En el primer episodio de la serie estábamos a otra cosa, pero, con los visionados de los fans que buscan con lupa cualquier pista escondida o errores que han pasado desapercibidos nos encontramos con este gazapo descubierto hacer poco. Detrás de Jaime Lannister se distingue a un extra (o a alguien del equipo) con unos vaqueros de color azul. La broma está asegurada: ¿es un miembro de la Casa Denim, se confirmará que el Cuervo de Tres Ojos no solo puede ver el futuro si no que puede pasarse por las rebajas antes de regresar?

Watching the Game Of Thrones first episode and there a guy in the background with a straight up Patagonia jacket, blue jeans and boots pic.twitter.com/YAFTF4hnIN — kevinbiegel (@kbiegel) April 3, 2019 Pincha en el vídeo para ver al espontáneo que se cuela en vaqueros en la escena.

11. Un soldado que no atina

De la primera temporada, cuando no sabemos de dónde sacaban a los extras o no repetían las escenas por falta de presupuesto, surge otro momentazo para enmarcar. El soldado del episodio 1x8 que debe guardar su espada, pero se le queda atascada ante la mirada canalla de Joffrey. Visto en perspectiva, su torpeza hasta resulta entrañable entre tanto sanguinario sin escrúpulos.

12. El baile del pañuelo de Tyrion

Mientras Cersei le lee la cartilla a Tyrion, este juega con una servilleta que es casi más grande que él y a la que no le podemos quitar ojo cuando vemos que se la quita del cuello no una si no dos veces seguidas.

En el segundo 5, Tyrion se quita por primera vez el pañuelo. En el segundo 12 lo hace por segunda vez.

13. Los locos títulos de crédito

Los títulos de crédito de Juego de tronos son una maravilla, con la ya icónica sintonía de Ramin Djwadi. Mientras la cámara recorre el mapa de Poniente y Essos, los creadores intercalaron en él pequeñas pistas que adelantan algunos acontecimientos, de ahí que la intro haya ido variando a lo largo de las temporadas. Sin embargo, en la secuencia original de los dos primeros episodios, por culpa del montaje o de las prisas, algunos símbolos de las casas que aparecen al lado de los nombres de los actores no son correctos. Sophie Turner (Sansa) aparece como Targaryen cuando es Stark; Emilia Clarke (Daenerys) como Lannister cuando es Targaryen, y Jack Gleeson (Joffrey) como Stark, cuando es Lannister. Ay, las prisas...

En círculo rojo uno de los errores con los símbolos de las casas de procedencia de los protagonistas.

14. Desapariciones inquietantes

Un clásico de Juego de tronos es la volatilización de algunos personajes o cosas que estaban aquí, y ahora están allí, como la mosca. La mano de Catelyn Stark que desaparece en el episodio 1x8 o, al contrario, la sangre de la espada que reaparece a pesar de ser limpiada (5x9) son meras anécdotas si las comparamos con los poderes que parecen tener los Hijos de la Arpía que en el episodio cuarto de la quinta temporada mueren junto a Barristan Selmy, pero se esfuman sin que casi nos demos cuenta.

Pincha aquí para ver cómo desaparece la mano de Catelyn Stark.

15. El Muro mágico

Una de las historias románticas más tormentosas de Juego de tronos ha sido la protagonizada por Jon Snow y la salvaje Ygritte (en la vida real, Kit Harington y Rose Leslie se han casado). En el sexto episodio de la tercera temporada, tras lograr ascender por el implacable Muro que, poco antes, se ha resquebrajado poniendo en peligro sus vidas y las de Tormund y Orell, la pareja se aparta y se da un largo beso ante la inmensidad de la naturaleza. La cámara se aleja entonces y asciende, mostrando el lado del Muro por el que han subido hace unos segundos. Sin embargo, Tormund y Orell (a quiénes les importan) se han esfumado para el bien de la romántica escena.

En el minuto dos del vídeo, Jon e Ygritte comienzan a besarse y desaparecen milagrosamente de la escena Tormund y Orell.

16. La falta de memoria es lo que tiene

Además del insólito café latte, en el episodio 8x4 descubrimos que a Jaime Lannister no le salen las cuentas. En un momento dado, Lannister asegura a Brienne (que está enamorada de él), que no es el buen hombre que ella cree pues “estrangulé a mi primo con mis propias manos” y lo hizo por satisfacer a su amada Cersei. Lo cierto es que, aunque Jaime, efectivamente mató a Alton Lannister en el séptimo episodio de la segunda temporada, no recuerda que lo hizo a golpes. El que murió asfixiado fue uno de los guardias, pero no el primo.

En el minuto 2:32 del vídeo, Jaime confiesa sus crímenes, donde se le escapa un estrangulamiento que no cometió.

17. Gendry se olvida de quién es

Aunque parezca increíble en el episodio 8x5 aún hay más. Cuando Gendry, el amante de Arya Stark, le recalca su nueva posición como recién nombrado (por Daenerys) Bastión de Tormentas, y que, por lo tanto, ya no es solo “Gendry Ríos”. ¿Ríos? Como algunos fans apuntaron, lo correcto sería Gendry Mares, porque en cada región de los Siete Reinos se les da un apellido a los hijos bastardos y al hijo bastardo de Robert Bathareon le correspondería el Reino de las Tormentas, es decir, Mares (al igual que Ríos se adjudica al Reino de las Islas y los Ríos).

18. Las locas trenzas de Daenerys

La Madre de los Dragones cuida su apariencia al lucir unas trenzas elaboradas que ya quisiera la Nancy. En la octava temporada, el departamento de peluquería de Juego de tronos ha tenido un serio problema con unos recogidos impecables, pero que, ay, cambiaban continuamente en la misma secuencia. ¡Missandei vuelve!

El ejemplo de que las trenzas de Daenerys cambian en un segundo.

19. ¡Que le corten la cabeza… a Bush!

Entre todos los cameos de famosos posibles (que ha habido unos cuantos, desde el bisnieto de Tolkien a cantantes como Ed Sheeran o miembros de Coldplay y Snow Patrol), el más llamativo es uno por el que los creadores de la serie tuvieron que pedir disculpas. Durante la primera temporada, en una cruenta escena entre Joffrey y Sansa donde aparecen varias cabezas empaladas en lanzas (entre ellas, la de Ned Stark), una de ellas es la del expresidente George Bush. Argumentaron que habían seleccionado algunas prótesis de forma aleatoria del almacén de HBO, de ahí que asumieran el error y borraran la polémica cabeza decapitada en el DVD.

Como reconocieron los creadores, la cabeza del expresidente Bush (derecha) se coló en uno de los episodios.

