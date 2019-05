Hugo Silva responde a las críticas por su acento andaluz en ‘Brigada Costa del Sol’

Hugo Silva ha respondido en Twitter a las críticas que ha recibido por su papel en la nueva serie de Telecinco, Brigada Costa del Sol, estrenada el pasado lunes. El actor, de 41 años, interpreta a un policía andaluz y ha sido precisamente su forzado acento lo que ha llamado la atención de muchos de los telespectadores. Nacido en Madrid pero hijo y nieto de andaluces, Silva ha explicado en sus redes sociales que aunque al principio tuvo reparos para interpretar a un personaje andaluz, consideró que era una manera de homenajear al pueblo del que siempre se ha considerado un hijo. “Mis padres llegaron a Madrid en los 60 de Andalucía como otros muchos a buscarse la vida y sí, yo nací en Madrid. Me educaron con esa filosofía con esa cultura y hasta con esa gastronomía además de hablarme siempre con ese acento”, comienza su primer mensaje el actor.

“Durante toda mi vida he defendido esa identidad como parte de mi raíz. Con este personaje se me presentó la oportunidad de homenajear a un pueblo multicultural y lleno de riqueza y matices del que siempre me he considerado hijo. No voy a negar que tenía reparos a la hora de mantener un acento durante el rodaje de casi un año que duró la temporada. Sabía que era delicado”, continúa en su explicación. Y termina: “Si alguien se ha sentido ofendido por el curro o la serie, lo siento, sobre todo porque como he dicho al principio del hilo soy hijo y nieto de andaluces y así me siento”.

La serie de Mediaset, realizada en colaboración con Netflix, está ambientada en los años 70 y se centra en la historia de un equipo de policías destinado en la localidad malagueña de Torremolinos con el objetivo de acabar con el narcotráfico. Además de Hugo Silva, la ficción cuenta con la canaria Sara Sálamo y los catalanes Álvaro Cervantes y Miki Esparbé entre su reparto. Actores que, pese a su amplia trayectoria en la mayoría de los casos, no son andaluces.

La actriz Sara Sálamo, de Santa Cruz de Tenerife, también ha acudido a sus redes sociales para dar respuesta a las mismas críticas por el acento. “Hay gente molesta porque los actores no somos andaluces. Ya, pero tampoco asesinos, violadores o timadores. Por eso somos actores. Aun así tenemos la suerte de haber contado con muchos andaluces en el reparto y de trabajar con un magnífico coach para interpretar el acento con la mayor veracidad cariño y respeto posible”, ha compartido Sálamo en su Twitter e Instagram. Además, la actriz canaria ha insistido en que Málaga, donde está inspirada la ficción, es muy importante y especial para ella, en referencia a que su pareja y padre de su futuro hijo, el futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón, es de Benalmádena. "¡Viva Torremolinos, Málaga y Andalucía entera!", ha escrito.