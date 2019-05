1

Billy Porter (Pensilvania, EE.UU, 1969)

¿Es Cleopatra transportada en andas por sus palafreneros? No, es Billy Porter (Pose, HBO) reivindicando de un plumazo la cultura 'ball room', el carnaval, el cabaret y, si nos apuran, aquellas colecciones historicistas que John Galliano creó durante su etapa en Christian Dior. Cuando se bajó de la litera, descubrimos que el look, firmado por la marca neoyorquina The Blonds, estaba compuesto por una serie de cosas teóricamente prohibidas para un hombre: un mono bordado con pedrería, ornamentos dorados hasta el delirio y dos alas de Isis como las que lucen las bailarinas de danza egipcia.