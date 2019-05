Dani García, nuevo director de ICON

La directora de EL PAÍS, Soledad Gallego-Díaz, ha nombrado a Daniel García director de ICON, la revista masculina mensual que el diario distribuye el primer sábado de cada mes. Dirigirá además ICON DESIGN, su semestral de diseño, arquitectura e interiorismo. García sustituye en estas funciones a Lucas Arraut, director de ambas publicaciones desde su lanzamiento en 2013 y 2017, respectivamente. El periodista, que emprende nuevos retos profesionales, deja un magnífico legado profesional y personal en EL PAÍS. Gallego-Díaz también ha designado a Xavier Sancho como subdirector de la cabecera.

Daniel García (Madrid, 1980), que ha sido director de moda de ICON desde su creación, califica estos seis años como una experiencia emocionante. “El panorama de las revistas masculinas era pequeño, casi familiar, y teníamos la sensación de que había mucho por decir; sobre todo, en cuanto a qué significa ser una publicación para hombres hoy”, reflexiona sobre los inicios. ICON se define por la ruptura de los estereotipos masculinos y la inclusión de la diversidad, valores que el periodista defiende y que ha ayudado a integrar en la publicación: “Ha sido un privilegio tener la oportunidad de hacer una revista masculina que no solo no se alimenta de clichés, sino que apuesta por la cultura, la reflexión, el sentido del humor y la diversidad y que no pretende dictarle a nadie cómo tiene que vestir o cómo ha de actuar”.

Para lograr este objetivo, reconoce que en ocasiones han tenido que pedir a la redacción “actos de fe”, pues en sus portadas han apostado por deportistas de élite y actores de Hollywood, pero también por filósofos o políticos. García recalca que siempre ha sido “con el fin de reflejar una realidad más rica o, como mínimo, más divertida”.

Ahora encara el puesto con esa experiencia acumulada y con el compromiso de continuar con la misión que se plantearon hace seis años: “Hacer la revista que nos gustaría leer”. Reconoce que el reto es lograrlo con “las mismas dosis, o al menos parecidas, de visión, honestidad, seriedad y sentido del humor” del hasta ahora director, Lucas Arraut. A él le achaca el mérito de haber erigido la revista como un referente del mundo de la moda masculina, el estilo de vida, la cultura y el diseño. Para ayudarlo, García contará con el apoyo de Xavier Sancho como subdirector, quien llegó al equipo de ICON en 2013 como jefe de redacción, puesto que ha desempeñado desde entonces.

Dos perfiles para la dirección

Daniel García (Madrid, 1980) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Fue editor de estilo en las revistas Vanidad y Vanity Fair España y participó en el lanzamiento de esta última. Ha desempeñado el papel de director de moda en ICON desde su lanzamiento, en 2013, y colabora con EL PAÍS y El País Semanal con regularidad. Es subdirector de ICON DESIGN desde 2017. Ha colaborado, además, en publicaciones independientes (El Planeta, Neo 2, Pistas) y revistas de moda (Marie Claire, Elle, Harper’s Bazaar).

Xavier Sancho (Barcelona, 1972) estudió periodismo en la Universitat Autónoma de Barcelona y sus primeros trabajos fueron en la revista gratuita de tendencias AB y en Vang, suplemento juvenil de La Vanguardia. Ha pasado por las redacciones de MC Ediciones y Ediciones Reunidas, además de colaborar en medios como Men’s Health, Vogue, Man, Robb Report, Vanidad, Daily Mirror, S Moda o Rolling Stone. Ha colaborado con EL PAÍS desde 2001. En 2013 se unió al equipo encargado de lanzar ICON, revista en la que ha ejercido de jefe de redacción desde entonces.