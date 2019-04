Notre Dame desde una vista aérea. EFE

La policía francesa ha cedido unas imágenes aéreas de la catedral Notre Dame diez días después del incendio. En ellas se puede apreciar toda la techumbre calcinada. Todavía se desconoce la causa definitiva del suceso. Sin embargo, se ha desvelado un fallo con las alarmas. La primera alerta de fuego no fue identificada por un "error humano". Esta sonó a las 18.20. Tras el aviso, un operario de la compañía de seguridad no encontró peligro alguno. La segunda sonó veinte minutos más tarde, pero el fuego ya era imposible de controlar y se había propagado por toda la cubierta y la aguja, las cuales quedaron reducidas a cenizas a pesar de los esfuerzos de los bomberos, como podemos observar en el vídeo. Se está intentando descubrir si fue el ordenador el que señaló la alerta en el lugar que no era, si hubo un fallo de comunicación o si fue un error del operario, pero la empresa de seguridad asegura que el trabajador simplemente siguió las indicaciones del sistema.