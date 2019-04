El aburrimiento y la depresión de Lisboa han inspirado el nuevo disco de Madonna

Este miércoles la cantante Madonna, de 60 años, ha estrenado nuevo single, Medellín, junto al colombiano Maluma. Pero además ha aprovechado para dar a conocer que el 14 de junio lanzará un nuevo disco, que se titulará Madame X, algo que ha emocionado a sus millones de fans en todo el mundo. En la entrevista en directo con la MTV en la que lo ha revelado, también ha contado los motivos por los que se ha lanzado a crear este disco: lo ha hecho movida por el aburrimiento y la depresión que la acechaban durante su etapa en Lisboa.

El que será su 14º álbum de estudio y el primero en cuatro años (desde el lanzamiento de Rebel Heart en 2015) ha sido un trabajo inesperado para la cantante, que reconoce que no se mudó a Lisboa para hacer un disco. "Eso era lo último que estaba en mi cabeza. Me fui a Lisboa porque mi hijo quiere ser jugador de fútbol profesional... pero me deprimí un poco", ha revelado. De ahí que decidiera sacar Madame X, cuyo título hace referencia a un apodo que la diva del pop recibía cuando tenía 19 años.

Portugal fue su opción porque "en Estados Unidos no iba a conseguir el más alto nivel de entrenamiento". "Así que me mudé a Lisboa para ser una 'mamá del fútbol'. Es lo último que se podría esperar de una mujer controvertida como yo", recoge el Daily Mail. La aventura portuguesa de Madonna ha durado dos años, puesto que el pasado mes de febrero anunció que dejaba el país para volver a Estados Unidos.

Ese cambio de vida no ha sido tan sencillo como ella pensaba. De ahí que se planteara hacer algo más con su tiempo y que de ahí surgiera Madame X. "Pensé que sería algo superdivertido e intrépido, pero entonces me encontré a mí misma solo yendo al colegio, recogiendo a los niños, yendo a partidos de fútbol... Y pensé que tenía que hacer amigos y conocer a gente". Ahí fue cuando empezó a conocer a artistas "pintores, músicos" que la invitaron a sus casas. "La gente traía comida, vino, se sentaban alrededor de la mesa. Y los músicos se ponían a tocar...". Fue entonces cuando empezó a crear este nuevo trabajo, en el que además de Maluma participan Diplo, Anitta o Migos' Quavo, entre otros.

"Quería volver a esa etapa de mi vida en la que estaba empezando, en Nueva York, y no me preocupaba de lo que la gente pensara. Mi música surgía sin escuchar todo el ruido, las recomendaciones, las sugerencias, lo que fuera", ha contado Madonna sobre este nuevo trabajo. De hecho, las primeras imágenes de su nuevo videoclip con Maluma tienen referencias religiosas que pueden recordar a Like a Prayer, de cuyo lanzamiento se cumplen justo 30 años. En apenas 12 horas desde su estreno, su trabajo junto al colombiano ha logrado 2,5 millones de visitas en YouTube. Un vídeo con toques españoles, puesto que ha sido dirigido por los artistas Diana Kunst y Mau Morgó (que han creado clips para artistas como Rosalía y C Tangana) y donde la cantante aparece vestida con un batín verde con mangas de plumas de Palomo Spain.

Madonna estará presente en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará en Tel Aviv (Israel) el 18 de mayo, donde cantará algún tema, previsiblemente este Medellín.