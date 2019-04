Disco ICON recomendado: ‘The hands of time’, de The Picturebooks

The hands of time

The Picturebooks

(Century Media)

Vaya, dos melenudos haciendo bluegrass-rock… El descubrimiento del siglo, ¿eh? No lo es, para nada. Simplemente molan. ¡Pero si no tienen bajo! Tampoco lo tenían The Doors y aquí nadie se quejó. ¿Me está comparando a estos pardillos con The Doors? No, le estoy invitando a descubrir a dos buenos músicos con presencia en el escenario, que han hecho un disco con una producción de primera y que se salen un poco de lo que se estila hoy en día. Bah, estoy harto de americanadas... A ver, una americanada es, no se lo niego. Pero los tíos son alemanes, quizás por eso tiene un matiz diferente. Algo habrán hecho bien para tener cinco discos y estar de gira por toda Europa. Por cierto, que llegan a España en mayo. Pasarán por Madrid, Barcelona y Vitoria, ahí es nada. Bueno, vale. Escucharé el disco… Ah, se lo recomiendo para un viaje por carretera.

