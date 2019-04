El tatuaje del nombre de tu ex puede salvar a un perro

Los tatuajes son una forma de expresar algo que nos ha marcado en nuestra vida. Un ejemplo: cuando llega el amor, es posible que, presa de “las mariposas en el estómago” decidamos pasar por un estudio de tatuajes y añadamos a nuestra piel el nombre de nuestra pareja sentimental.

Pero, ¿qué pasa cuando esa relación llega a su fin? Muchas personas intentan cubrir el tatuaje del nombre de su expareja con un nuevo tatuaje encima y otros tratan de eliminarlo mediante varias sesiones de láser con un coste bastante elevado. Pero hay una solución mejor: si te arrepientes de ese tatuaje con el nombre de tu ex, esta curiosa campaña de adopción de mascotas tiene una muy buena solución.

¿Por qué no adoptar un animal abandonado, ponerle el nombre de tu ex y no tocar el tatuaje? “Amar de nuevo”. Así se llama la iniciativa de Petz, una cadena de tiendas de animales brasileña. En colaboración con varios centros de tatuajes, prepararon una sorpresa para las personas que acudían a borrar el nombre de sus ex. Al llegar al estudio, se les ofrecía la posibilidad de adoptar un perro o un gato que, precisamente, llevaban en el collar el nombre de su antiguo amor, haciendo así que el tatuaje mantuviera un significado.

A juzgar por las caras de algunos de los participantes en la iniciativa, el flechazo fue instantáneo. Hay veces que una pequeña acción como esta puede salvar muchas vidas peludas. El amor de cualquier animal de compañía es verdadero y es para siempre. Nunca se cansará de tus abrazos ni de tus caricias y siempre estará a tu lado pase lo que pase.