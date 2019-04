Rosalía reconoce que la apropiación cultural es un tema de privilegio

La reconocida artista Rosalía, que actuará este sábado en el festival Ceremonia en México, explicó que tras muchos meses reflexionando sobre la apropiación cultural se ha dado cuenta de que es un tema de privilegio. "No es que se me esté atacando a mí en concreto, si no a la situación de que haya personas que, como yo, hayan tenido la suerte de poder estudiar música, la que han querido. Y de tener opciones que otras personas no tienen", respondió en Ciudad de México.

Esta compleja situación en la que se la ha acusado de, sin ser gitana, utilizar su simbología y su música, es positiva para ella si el debate permite visibilizar un problema y dar voz a personas con las que, dice, empatiza más que nunca.

La joven barcelonesa, que agotó las entradas para sus conciertos en Estados Unidos en apenas unas horas y que está en el cartel del conocido festival de Coachella, presentó el pasado 28 de marzo el ya exitoso tema Con Altura. Esta canción junto a J Balvin y El Guincho ya lleva 20 millones de visitas en YouTube en una sola semana y, lo que puede parecer una ruptura con el anterior trabajo de Rosalía, eminentemente flamenco, para ella es "una canción aparte".

Antes de entrar a un estudio de Miami con El Guincho la cantante ya sabía que le apetecía hacer "una reminiscencia del reguetón clásico" porque cuando era niña, sin saber ni lo que era ese estilo de música, se sintió inspirada desde que lo escuchó en la feria de su pueblo. Sin embargo, consideró que la inspiración flamenca siempre va a estar en sus trabajos "en mayor o menor medida" pero siempre sin miedo a innovar, pues aseguró que nunca tiene prejuicios ni piensa "que una música sea peor que otra".

ampliar foto La cantante Rosalía, el miércoles, en Ciudad de México (México). José Méndez EFE

Y la música se ha convertido en lo más importante de la vida de una de las artistas españolas más relevantes del panorama actual, que llegó directa a la cima con su trabajo El mal querer. "Ahora mi vida profesional es mi vida. Acepto esa situación, sacrifico la mayor parte del tiempo por el amor que le tengo a mi profesión y porque te juro que no sé hacerlo de otra manera", comentó sincera.

Este sábado actuará junto a artistas como Massive Attack o Aphex Twin en uno de los festivales alternativos mejor valorados de Latinoamérica, donde también compartirá escenario con su compatriota Bad Gyal. En cuanto a compartir escenario en este festival y, en general, el espacio de la industria musical con otras mujeres, lo recibe "con mucha alegría" y lo celebra. "Se están dando cuenta de que las mujeres estamos al mando de muchos proyecto. Estar en esta industria tiene pros y contras y todos tenemos que aprender a lidiar con ellos", sentenció.

La recepción de la cantante de tan solo 25 años a nivel internacional está siendo espectacular, y así lo vivió ella en sus primeros conciertos en Chile y Argentina, que vivió como "momentos de comunión" que no se podía creer. "Todo lo que estoy viviendo es una bendición y porque Dios lo quiere, pero también por el trabajo que vengo haciendo desde hace tantos años. Por eso siento que tengo que seguir trabajando duro para merecerlo", sentenció.