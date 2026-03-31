El romance inesperado entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón desvelado por ‘Lecturas’

Luis Pliego, director de la revista, ha adelantado la noticia en el programa de Telecinco ‘El tiempo justo’. “El reportaje es maravilloso, no solamente es este beso”, ha dicho sobre las fotos de varias de sus citas que se podrán ver este miércoles en la publicación

Los actores Maxi Iglesias (Madrid, 35 años) y Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 57 años) son pareja, según se ha revelado este martes 31 de marzo en el programa de Telecinco El tiempo justo. Ambos serán la portada de la revista Lecturas de mañana miércoles 1 de abril con motivo de su romance, como ha desvelado el director de la publicación, Luis Pliego, en el espacio vespertino de la cadena de Mediaset. La sorprendente noticia —que ya protagoniza decenas de titulares— ha llegado después de que las pantallas gigantes del plató mostraran una foto del intérprete de Física o química y Valeria besando a una mujer a la que no se le veía el rostro. Tras un juego en el que han participado los colaboradores del programa de crónica social para desvelar la identidad de la mujer, se ha mostrado el rostro —y, por tanto, de quién se trataba— de Sánchez-Gijón, tal y como se verá mañana en Lecturas.

“El reportaje es maravilloso, no solamente es este beso. Ambos van por la calle agarrados por la cintura, se besan debajo de las farolas, él la acompaña a su casa, es auténtico amor”, ha dicho Pliego sobre la exclusiva, en la que se verán fotografías de varias de sus citas en distintos días, como confirma la propia revista en una previa de lo que se verá mañana: “Las imágenes de este reportaje muestran cercanía, complicidad y amor entre los dos actores durante varias citas en días diferentes. Una de ellas sellada con un apasionado beso”.

Lecturas también detalla cómo sorprendieron a los dos intérpretes juntos, cuando Iglesias fue a ver una de las funciones de la actriz, quien ha vuelto al teatro con la obra Malquerida, en el Teatro Español, y esperó luego a que esta saliera. “La pareja guarda las apariencias ante los compañeros”, asegura la publicación, que cuenta cómo fueron juntos a tomar algo en el bar del teatro y allí se fundieron en un abrazo. “No fue hasta que se marcharon cuando ya no reprimieron su amor. Fue una cita romántica que dejó claro que entre ellos hay algo más que compañerismo”, continúa la información publicada este martes.

Tras desvelarse la noticia de su romance con Iglesias, Sánchez-Gijón, que acaba de estrenar Amarga Navidad —cinta en la que se ha puesto por primera vez a las órdenes de Pedro Almodóvar—, ha sido preguntada por El tiempo justo mientras se dirigía al teatro. La actriz de Un paseo por las nubes ha preferido guardar silencio, aunque en su rostro y su reacción se la notaba sorprendida por la situación.

Maxi Iglesias, quien se dio a conocer de adolescente como uno de los miembros del reparto de la serie Física o química, y Aitana Sánchez-Gijón, quien en 2025 recibió el Goya de Honor tras 38 años de carrera, coincidieron hace más de una década en el rodaje de Velvet, en la que sus personajes protagonizaban una clandestina historia de amor y donde, según ha declarado este martes Luis Pliego, “saltó la chispa” entre ambos. “La mejor experiencia que he tenido con una compañera mayor que yo ha sido con Aitana Sánchez-Gijón porque me hizo sentir que nos aportábamos mutuamente. Pero las verdaderas lecciones no han venido de nada que me han dicho, sino de lo que yo he observado. Me fijo y saco conclusiones, aprendo de José Sacristán, de Juan Diego, de todos los profesores de Física o química, de Miguel Ángel Solá en Asesinos Inocentes... Observo y callo”, dijo el actor en enero de 2018. “Es una crack y es de las personas con las que más agradezco haber trabajado y compartido escena”, decía en octubre de 2025, mientras recordaba para Cosmopolitan una tórrida escena de la ficción ambientada en unos grandes almacenes. “El reparto es hermoso. Toda esa generación joven que viene pisando fuerte ¡Y que son todos guapos!... Tengo complicidad con todos, pero quizá especialmente con Maxi Iglesias, que es el más joven y hace de mi hijo y se le ve hambriento por aprender, por conocer”, decía ella en una entrevista con La Razón en 2014.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón en una escena de la serie 'Velvet'. Antena 3

Ambos siempre han apostado por la privacidad a la hora de hablar de su vida. Durante su aparición en La revuelta a principios de marzo, a donde fue a presentar Malquerida (que representará hasta el 26 de abril), Aitana Sánchez-Gijón le contaba a David Broncano que estaba soltera, y ante su clásica pregunta a los invitados sobre sus relaciones sexuales en el último mes, dijo que “poquitas”. Además, le contó al presentador lo que le produce rechazo en los hombres: “No me gustan cuando se creen sexys”. En una entrevista con EL PAÍS, publicada en noviembre de 2023, la actriz confirmaba su separación del artista argentino Guillermo Papin Luccadan, con quien tiene dos hijos, Teo y Bruna: “Hace tres años que me separé, mi hijo mayor se emancipó hace dos, con 20. Vivo mano a mano con mi hija, que tiene 19, casi como dos compañeras de piso y es, realmente, una etapa muy distinta”. “Aún no he completado el duelo que supone una separación después de 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura. Pensaba que el duelo era más corto y fácil. Estoy mudando de piel y siento que soy una crisálida en metamorfosis que aún no ha acabado de hacer la transformación completa”, añadía.

Por su parte, Maxi Iglesias, que el año pasado publicaba su primera novela, Horizonte artificial, finalizó hace meses su romance con Ione Astondoa, directiva de Astilleros Astondoa. “La protagonista de su novela es una mujer poderosa en un mundo de hombres. Su pareja, Ione Astandoa, es directiva de una empresa familiar de yates de lujo. ¿Demasiadas coincidencias?”, le preguntaba al actor Luz Sánchez-Mellado en una entrevista publicada en este periódico el pasado mes de junio. “La conocí mucho después, cuando ya lo había terminado. Y le avisé de lo de mi libro, de lo que tenía entre manos. Fue alucinante escucharle a ella frases que yo tenía escritas y estar en sitios, en ámbitos de poder, que yo había recreado. Fue flipante darme cuenta de que mis investigaciones y mi intuición no me habían fallado. Por cierto, ella se atrevió a cruzar el puente, y eso, entre otras cosas, fue lo que me enamoró”, contestó en una referencia a la trama de su libro. Sobre si su belleza le suponía una condena, dijo: “No, es un filtro infalible para ver quién se atreve a descubrirme. Como actor, y como persona, como amigo, como pareja. Quien se atreve a cruzar esa capa es que viene sin prejuicios, viene a descubrir, viene a entender. Esa curiosidad para mí es muy bella, en el sentido de que se atreven a cruzar ese puente para hacerse su propia imagen de ti”.

Tras su ruptura con Astondoa, se le vinculó con la actriz española Susana Abaitua —con quien ha compartido rodaje en su próxima película, Nuda propiedad—, pero ninguno de ellos confirmó nunca ese noviazgo. Hasta la fecha, la intérprete peruana Stephanie Cayo —actualmente pareja de Alejandro Sanz—, a la que conoció en 2021 durante el rodaje de la película Hasta que nos volvamos a encontrar, ha sido su otra relación oficial.