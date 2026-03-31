Detenido el alcalde de la cuarta mayor ciudad de Turquía en una nueva operación contra los ayuntamientos del principal partido de la oposición

Junto al primer edil han sido arrestadas otras 54 personas acusadas de corrupción. Se eleva a 19 el número de dirigentes locales socialdemócratas entre rejas que vencieron en las elecciones municipales al partido de Erdogan

El alcalde metropolitano de Bursa, Mustafa Bozbey, que gobierna la cuarta mayor ciudad de Turquía (3,2 millones de habitantes), ha sido detenido este martes junto a miembros de su familia, empresarios y empleados de este Ayuntamiento en manos de la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Se trata de la enésima operación judicial contra el poder municipal de la oposición, que ha llevado a prisión a una veintena de alcaldes del partido centroizquierdista, entre ellos algunos de las ciudades más pobladas del país como el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que a la vez es el candidato de la oposición a enfrentarse al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las próximas elecciones presidenciales.

Según explicó la Fiscalía provincial de Bursa en un comunicado, en la madrugada del martes se lanzó una operación policial “con registros e incautaciones” en medio centenar de domicilios, 23 empresas y una fundación. Fueron detenidas 55 personas. También se han emitido órdenes de detención contra otros cuatro hombres de negocios que se encuentran “huidos”. A los detenidos se les acusa de haber “establecido una organización delictiva” mediante la que recibían “sobornos” y blanqueaban capitales de procedencia ilícita. Las pesquisas judiciales se refieren, con todo, al periodo en que Bozbey dirigía el municipio de Nilüfer (1999-2019), un distrito de Bursa.

“El 31 de marzo de 2024, el pueblo expresó su voluntad de forma clara e inequívoca en las urnas. Manifestaron con firmeza su demanda de cambio, convirtiendo al CHP en el primer partido del país”, dijo la vicepresidenta de la formación socialdemócrata, Gül Çiftçi, recordando que precisamente este martes se cumplen dos años de las elecciones municipales en las que, por primera vez en más de dos décadas, el CHP obtuvo más votos que el partido de Erdogan.

Esas elecciones profundizaron la tendencia iniciada en las anteriores, en 2019, en las que el CHP se hizo con las principales ciudades más pobladas del país tras un cuarto de siglo de dominio islamista. Antes de hacerse con el Gobierno central en 2002, el movimiento islamista del que procede Erdogan se había hecho fuerte a nivel municipal, lo que le permitió ofrecer una alternativa de gestión frente a los demás partidos y acceder a importantes recursos financieros (Estambul, con sus 16 millones de habitantes, tiene un presupuesto de unos 20.000 millones de euros, contando el de las empresas municipales).

Çiftçi criticó que se detenga a Bozbey por supuestos delitos cometidos en un cargo que dejó hace siete años. “El hecho de que esta acción se produzca hoy, después de tantos años, demuestra claramente que este proceso no puede explicarse por motivos legales. La mentalidad que no acepta la voluntad expresada en las urnas busca soluciones en detenciones y operaciones policiales”, dijo en una nada velada referencia a Erdogan.

El pasado viernes, Özkan Yalim, el alcalde de Usak, una localidad de 250.000 habitantes cerca de la costa del mar Egeo, fue detenido junto a otras 23 personas, también acusado de corrupción. El arresto se realizó en un hotel de la capital donde Yalim se encontraba supuestamente con su amante, de 21 años, y cuyas imágenes han sido filtradas a la prensa progubernamental. El CHP ha decidido suspender temporalmente a Yalim como miembro de su comité central hasta que dé explicaciones.

Transfuguismo

Con la detención de Yalim y Bozbey, ya son 19 los alcaldes del CHP que se encuentran entre rejas. De las mayores ciudades del país, Imamoglu, el alcalde de la primera, Estambul, está detenido y ha sido depuesto de su cargo: actualmente se enfrenta a diversos procesos judiciales por los que se piden más de 2.000 años de cárcel. También el alcalde de la quinta mayor ciudad, Antalya, permanece en prisión desde el año pasado y ha sido apartado de su puesto por el Ministerio del Interior. Y el de Adana, la séptima mayor urbe, fue puesto en libertad con cargos hace unas semanas tras meses en la cárcel. Mansur Yavas, primer edil de la segunda mayor ciudad y capital del país, Ankara, y que suena como candidato presidencial en caso de que Imamoglu no pueda presentarse, se enfrenta igualmente a investigaciones judiciales. Además, un exalcalde de la tercera mayor ciudad, Esmirna, fue detenido el año pasado también acusado de corrupción.

En todos estos ayuntamientos gobierna el CHP y, en los que sus alcaldes han sido depuestos, la mayoría centroizquierdista de la asamblea municipal ha designado alcaldes sustitutos del mismo partido. Sin embargo, en Bursa, los partidos islamistas y ultranacionalistas de la coalición que dirige Erdogan tienen mayoría (en Turquía, alcalde y concejales se eligen en lista aparte), por lo que podrán designar un primer edil de su partido. Si eso ocurre, se trataría del cambio de signo de un ayuntamiento de mayor calado desde las elecciones, después de que, el verano pasado, la alcaldesa de Aydin (1,2 millones de habitantes) abandonase a los socialdemócratas y se uniese al partido de Erdogan. Esta operación de transfuguismo se produjo, según denunció el CHP, después de que las autoridades amenazasen a la alcaldesa con investigar operaciones sospechosas en el negocio familiar.