Así es el misterioso novio de Tamara Falcó

Hace unas semanas Tamara Falcó revelaba que estaba de nuevo enamorada, pero poco se sabía de su nuevo acompañante a excepción de una imagen que la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó publicó el pasado viernes en su cuenta de Instagram. “Feliz”, escribió Tamara junto a un emoticono de un corazón que acompañaba la fotografía donde la pareja, vestidos de etiqueta, se miraban sonrientes. Ahora, algunas revistas del corazón se han hecho eco de quién es el responsable de que la hija de Isabel Preysler, de 37 años, esté tan ilusionada.

Se llama Iván Miranda Álvarez-Pickman, tiene 41 años y procede de una familia aristocrática. Es hijo de Íñigo Miranda y Quiroga y de Macarena Álvarez-Pickman y Urquijo, y está emparentado con algunas familias de la alta sociedad, como los Primo de Rivera o los marqueses de Urquijo, los marqueses de Miranda o los marqueses de Santa María del Villar, según detalla ¡Hola!, que publica varias imágenes de la pareja besándose en el aeropuerto a su llegada de Qatar, donde han viajado juntos.

Miranda nació en Berna, Suiza, aunque lleva casi toda su vida en España. Estudió en el Liceo Francés de Madrid, en 2007 se licenció en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un Máster en IEDE Business School. Según la revista Semana, actualmente trabaja en el ámbito internacional asesorando a la Asociación Europea de Banco de Tejidos y colaborando con la Directiva Europea de Calidad de Medicinas y Atención Sanitaria. Un trabajo que combina con sus labores sociales, como ha contado la propia Tamara, y su pasión por el deporte, especialmente el running.

Por ahora solo se han dejado ver juntos en Doha, Qatar, donde asistieron la pasada semana a la inauguración del Museo Nacional, invitados por el Emir Tamin Bin Hamad Al Tahani, y también a una entrega de premios de moda, donde coincidieron con otras celebridades como Victoria Beckham, Naomi Campbell o Alessandra Ambrosio. De esta cita dejó constancia Tamara Falcó en sus redes sociales, aunque antes le preguntó a su pareja si aprobaba que hiciera pública su relación, como ha contado ella misma. “Creo que era el momento adecuado. Claro que le pregunté si le parecía bien. Lo que sucede es que él no está en las redes sociales, ni tiene Instagam y por lo tanto no sabía la repercusión que podía tener”, ha explicado el martes la hija de Preysler en un evento en Madrid.

Tras regresar de su viaje a Doha, Tamara fue a conocer a su sobrino Miguel, el hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco que nació el pasado martes 26 de marzo, y después se volvió a reunir con su pareja en un rastrillo misionero solidario. Aunque se desconoce exactamente cuánto tiempo llevan saliendo, la propia Falcó fue quien anunció que Miranda había llegado a su vida cuando en un viaje con distintos medios a Andorra hace menos de un mes contó que habían tenido solo “dos citas sin beso y un día a misa”. “Iván me dijo que había metido la pata y que ya estaba hecho, que no pasaba nada. Lo que sí reconoció es que toda la prensa me había tratado con mucho respeto”, ha dicho la diseñadora y empresaria sobre la reacción de su novio al convertirse en el foco de atención.