Jean-Bosco Gakwenzire (de espalda) saluda a su antiguo compañero de clase, Pascal Shyirahwamaboko. Jean-Bosco ha perdonado a Pascal de haber formado parte de la milicia que mató a su padre en 1994, durante el genocidio ruandés. La conversación es amistosa. Sonríen. "Hoy en día es mi mejor amigo. Le hice mucho daño, pero me perdonó", declara Pascal Shyirahwamaboko, un campesino de 68 años. A Jean-Bosco le ha costado lo suyo olvidar y perdonar. Al principio, explica, "no me sentía capaz de hablar ni de compartir nada con los responsables de lo que me había pasado. Pero con el tiempo, con la oración, el diálogo se reanudó, poco a poco. Comenzamos a perdonar, a hablar del perdón y a enseñarlo", explica. "Sé que los que han muerto nunca volverán, que lo que perdimos nunca volverá. Me permitió seguir adelante".