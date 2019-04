14

Melanie Stutsel, una ejecutiva radicada en Melbourne (Australia) que trabaja para la compañía MMG, hojea libros en la tienda Kramerbooks en Washington, DC. Stutsel es la Directora General de Seguridad, Medio Ambiente y Desempeño Social de MMG, la empresa china propietaria de Las Bambas. “En mis informes semanales al comité ejecutivo, no puedo recordar la última vez que informé sobre el incumplimiento de un problema ambiental. Sabemos que se necesita hacer más. Tomamos todas las reclamaciones con seriedad, especialmente las que afectan el medio de vida de los locales”. Stutsel explica que los impuestos y regalías han aumentado significativamente el presupuesto del gobierno local desde que Las Bambas comenzó a operar. "El gobierno no tiene la capacidad de lidiar con esta cantidad de dinero. Sin embargo, tenemos cero tolerancia con la corrupción. No hemos encontrado ninguna validez en ninguna acusación de soborno o corrupción contra Las Bambas “.