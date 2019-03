Melanie Griffith vende su último vínculo con Antonio Banderas

Unos cuatro millones de euros, más de 3,5 millones de euros, se ha embolsado Melanie Griffith por la venta de uno de sus más queridos refugios: su casa de la montaña en Aspen, Colorado (EE UU). El refugio de la actriz en las montañas en el centro del país era uno de los más queridos de la actriz. Una propiedad que seguía vinculándola con su exmarido, el actor malagueño Antonio Banderas, pues la compraron juntos.

La casa de la actriz, una construcción de 1994 clásica, en madera con tejados de pizarra negra a dos aguas, rodeada de flores y árboles, tiene casi 700 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis cuartos de baño, una inmensa chimenea de piedra en el salón de grandes techos de madera, sala de billar y una bodega en el sótano con capacidad para 9.000 botellas de vino, según explicó la cadena CNBC. La construcción tiene otras dos alas conectadas que servían de apartamentos.

Griffith y Banderas compraron la casa, a 20 minutos en coche del centro de la ciudad, en el año 2002, y ahora pertenecía a Melanie, que la ha usado con familia y amigos tanto en verano como en invierno, tal y como ha contado a CNBC un agente de la inmobiliaria Coldwell Banker, que la sacó a la venta y ahora la ha colocado en el mercado. La pareja se divorció en junio de 2014 y este era el último resquicio que quedaba de su relación de 18 años.

ampliar foto La casa de Melanie Griffith en Aspen, Colorado. Coldwell Banker

Al parecer, la actriz se decidió a venderla porque ya pasa poco tiempo en ella, disfrutando de su terraza al aire libre rodeada de árboles y flanqueada por montañas. Solía pasar tiempo allí con sus hijos, pero ahora la familia ha hecho de Los Ángeles, en California y a 1.600 kilómetros de distancia, su cuartel general. Aunque en 2015 cuando decidió sacarla a la venta pedía por ella nada menos que 9,9 millones de dólares (8,75 millones de euros), en 2017 la rebajó en un millón de dólares y en 2018 decidió darle un empujón a la transacción y la bajó hasta los 4,8 millones de dólares (4,25 millones de euros), dejándola después en poco más de 4,3 millones (3,8 millones de euros).

A Griffith le costó seis años conseguir que su ya marido Antonio Banderas se animara a esquiar en Aspen. "Pero en cuanto lo probó, le encantó. Tanto que dijo: 'Vamos a buscar una casa", explicó la actriz a la publicación económica Bloomberg hace un año. "Quería gastar como máximo cinco millones de dólares, pero todo lo que miraba no bajaba de 10 o 12 millones, y eran casas enormes o loquísimas y no eran de nuestro estilo", relató. Entonces encontró esta construcción de madera "donde no ves nada más que naturaleza salvaje", se enamoró de ella y la compró por 3,55 millones (algo más de 3,1 millones al cambio actual).

ampliar foto El salón de la casa de Griffith en Aspen. Coldwell Banker

"Los niños han crecido y yo me he divorciado", explicaba sobre los motivos de la venta la actriz de Armas de mujer. "Ya no voy tanto, y es una casa muy familiar". De hecho, explicaba que uniendo la casa y los apartamentos han llegado a juntar a 18 personas. La han usado especialmente en Navidad; de hecho, el pasado diciembre se pudo ver a Griffith con su hija Stella del Carmen, de 22 años, por las calles de la ciudad, y en anteriores ocasiones junto a otra de sus hijas, Dakota Johnson, con su madre, Tippi Hedren, o con amigas como Goldie Hawn o Kris Jenner. "Nuestra familia no bebe alcohol", rememoraba Griffith acerca de la bodega, "así que solía usar el sótano cuando los niños eran pequeños para esconder los regalos de Navidad".

"Es una casa elegante, pero muy equipada. Hemos hecho fiestas increíbles allí, cenas enormes, fiestas de Navidad y de Año Nuevo, porque en Aspen puedes tener la mejor comida del mundo", explicaba, asegurando que siempre celebraban Acción de Gracias en la casa "y era algo maravilloso". La actriz también disfrutaba mucho de la casa en verano, y solía plantar flores en la época de primavera. "Es muy difícil dejarla marchar, pero me encantaría que otra familia la disfrutara. Porque en ella hemos vivido el mejor de los tiempos".