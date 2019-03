Acaba de celebrarse el Día contra la Agresión en el Ámbito Sanitario. Yo llevo cinco días acompañando a un familiar ingresado y quiero denunciar la mala educación por parte de acompañantes de pacientes frente a la impasibilidad e impotencia de enfermeras y médicos en un hospital. Desde el poco respeto que se guarda por el horario de visitas y el sistema de pases hasta acompañantes que amenazan a médicos y enfermeras si algo malo le ocurre a su familiar. En la habitación, no respetan ni a los otros enfermos ni a sus acompañantes. El personal sanitario no reprueba estos comportamientos por miedo, con el consecuente perjuicio a otros enfermos. Es un entorno muy sensible para todos y, precisamente por eso, no se deben permitir actitudes indebidas. Por último, hay que utilizar más el servicio de quejas de atención al paciente. Todos ganamos.

Cristina Cándido Pavón. Cáceres

