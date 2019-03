15 artículos para ahorrar en la factura de la luz y del agua

El encarecimiento de las materias primas para producir la electricidad y el alza en los precios de los derechos de emisiones CO2 han provocado que el coste de la luz haya alcanzado picos históricos en 2018. Además, tanto los analistas como el Gobierno ya han advertido que estos precios han venido para quedarse. Por otro lado, España ha sufrido recientemente los efectos de la sequía, con embalses al 43% de su capacidad hace tan sólo dos veranos.

Ambas situaciones llevan a pensar en reducir el consumo para cuidar los recursos y, a la vez, conseguir un ahorro en la factura de ambos servicios. En gran medida, lo anterior puede conseguirse mejorando los hábitos personales, pero también cambiando las instalaciones de casa para un uso más eficiente. En Escaparate hemos seleccionado 15 dispositivos de fácil instalación para ahorrar luz y agua en el hogar y cuyo impacto en las facturas es inmediato.

LUZ

Está comprobado que el primer paso para reducir el consumo de electricidad en casa hay que invertir en bombillas LED. Pero también es importante considerar sistemas de autoapagado y de regulación de la luz, así como algún dispositivo de medición.

Bombillas LED

Organizaciones de consumidores como la OCU insisten que usar luces LED supone un ahorro energético considerable. Además de tener una vida útil más larga, la mayoría de ellas tarda muy poca en ofrecer toda su potencia. El pack de la marca LVWIT te permite explotar todas estas ventajas gracias a los seis artículos que incluye. Estas bombillas son del casquillo que más se utiliza, el modelo E27, ofrecen un bajo consumo (eficiencia energética A+), ofrecen una luz color blanco frío y garantizan una duración de 25.000 horas, según el fabricante.

Bombillas regulables

Este modelo de Philips es una garantía de calidad en cuanto a bombillas inteligentes que te permiten regular la intensidad luz, una funcionalidad perfecta para ahorrar unos euros. Este artículo lo podemos controlar desde un smortphone o una tablet de forma sencilla y además es compatible con los dispositivos inteligentes Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant. Ofrece una luz blanca cálida o fría y brillante, aunque también se puede cambiar el color, y tiene una potencia de 9,5 vatios.

Luces con sensor de movimiento

Otra alternativa para consumir menos luz son las luces con encendido y apagado automático. Este modelo se enciende cuando detecta nuestra presencia a una distancia de seis metros aproximadamente, y se apaga al cabo de 20 segundos. Este modelo es ideal para sitios del hogar que visitamos poco o por los cuales solo transitamos, como un pasillo o el garaje, y también para otras localizaciones como dentro de un armario o un vestidor. Además, ofrece una bombilla tipo LED.

Enchufe programable manual

No siempre es necesario que los aparatos de casa estén funcionando las 24 horas del día. Un enchufe programable no solo nos permite elegir cuando está en marcha o no, sino que es una herramienta con la que practicar el ahorro en momentos como cuando estamos durmiendo para parar los electrodomésticos que no empleamos en la cama. Este aparato de la marca Obregozo con una potencia de 3500 vatios te permite realizar esta tarea de forma y gastando muy poco dinero.

Enchufes programable digital

De la misma forma que un enchufe programable manual, este modelo digital te permite configurar cuando quieres que los aparatos de tu casa estén en marcha y cuando no pero de forma más sencilla. La pantalla LCD de este modelo permite una lectura rápida y clara y facilita los posibles cambios que queramos hacer en nuestra configuración personal. En definitiva, una herramienta ideal para no olvidarse de apagar la televisión ni discutir quién se encarga de hacerlo. Para los que quieran disponer de un aparato más avanzado que puedan controlar desde el teléfono móvil, existen modelos como este disponible por 49 euros en Amazon dotados de conexión Wifi.

Regleta con interruptor

Las regletas nos permiten mantener la alimentación eléctrica al gran número de electrodomésticos y aparatos que tenemos en casa. Sin embargo, existe un tipo de modelo con interruptor que nos permite anular de forma sencilla la energía que consumen y, de esta forma, evitar que el móvil, el ordenador o la consola engorden más de lo deseado la factura de la luz. Este producto, además, ha sido calificado con una puntuación de 4,4 estrellas por los más de 160 compradores que han dado su opinión en Amazon.

Medidor de consumo eléctrico

Disponer de información es esencial para ahorrar en gastos. Por ello, antes de revisar las facturas a final de mes, te puedes anticipar teniendo un control diario o semanal de cuánta energía estás gastando en el hogar. Con este aparato, que también te permite hacer un seguimiento desde el ordenador, podrás saber qué es lo que más consume y así regular su uso en función de estos datos que se almacenan en el artículo

AGUA

Para conseguir un ahorro real de agua hay que prestar atención a los grifos, tanto en la cantidad de flujo que liberan como en el tiempo que los tenemos abiertos. Por eso, hay que considerar el implemento de dispositivos para reducir el caudal y reducir el tiempo que se mantienen abiertos.

Pack de 12 atomizadores de grifo

El accesorio básico para ahorrar agua en casa es colocar un filtro atomizador en cada grifo. Además de retener la cal y alguna basurilla que podría traer el agua, también reduce un poco el caudal, por lo que disminuye el consumo cada vez que corre el agua. Es conveniente para la mayoría de los grifos hembra y viene en un paquete de 12, suficientes para todas las tomas de una casa.

Aireador de grifo de tres engranajes

Para limpiar los cacharros sucios con efectividad hace falta un chorro de agua a presión, ya que también así se evita desperdiciar demasiado el flujo. Esa es la solución que ofrece este aireados, puesto que libera agua a presión en tres diferentes modalidades: un chorro concentrado y potente, una regadera suave y dispersa o una combinación de ambos. Incluye varios adaptadores para instalarlo fácilmente en la mayoría de los grifos.

Grifo de cierre automático

En ocasiones no somos conscientes del tiempo que tenemos el grifo abierto mientras nos lavamos las manos, nos cepillamos los dientes o nos limpiamos la cara; lo que conlleva grandes cantidades de consumo de este recurso. Una solución perfecta para despreocuparse de este problema es este grifo con cierre automático, ya que corta el flujo después de entre cuatro y seis segundos de uso. Está fabricado en latón cromado antioxidante de alta calidad y es de fácil limpieza gracias a su efecto antimanchas.

Grifo ahorrador Clever

Un problema común con los grifos de palanca es que es difícil colocarlos en una posición que libere un chorro bajo de agua. Pero con el sistema EcoNature, este modelo ofrece un caudal moderado con un gesto suave de la palanca, mientras que si se desea el máximo de presión hay que ejercer una ligera fuerza hacia arriba. Por otro lado, cuando la palanca está en posición central, solamente ofrece agua fría —no la combina con la caliente—, por lo que también ayuda a reducir el uso de la caldera.

Ducha de mano ahorradora Hansgrohe

La ducha es el espacio doméstico donde más agua suele gastarse, debido a que corre más agua durante más tiempo. Sin embargo, esta ducha de mano cuenta con la tecnología EcoSmart, que reduce el consumo hasta en un 60%. Además, proporciona cuatro tipos de chorro diferentes: lluvia, para una cascada grande; normal, que suelta una cascada reducida; champú, que concentra el chorro para no dejar restos de jabón; y masaje, cuyo vibrante chorro libera la tensión en cervicales y hombros.

Temporizador digital de ducha

Cada 10 minutos que pasamos bajo la ducha se gastan unos 100 litros de agua en promedio, según datos de la OMS. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo que tardamos en asearnos, ya que el consumo puede llegar a ser muy alto por cada minuto extra. Un método efectivo para conseguir ahorrar recursos es utilizar un temporizador como éste, en el que se puede establecer el tiempo que debe durar la ducha —preferiblemente entre cinco y diez minutos—. Así escucharemos la alarma y sabremos cuándo hay que cerrar el grifo.

Reductor de flujo para ducha

En vez de limitar el tiempo bajo la ducha o como complemento para ahorrar todavía más agua se pueden instalar estos reductores de flujo en el grifo. Sin afectar en la presión de salida del agua, el inserto verde disminuye el caudal a cuatro litros por minuto; la azul, seis litros por minuto; y el amarillo, nueve litros por minuto. La rosca tiene un tamaño de 0,5 pulgadas, por lo que puede usarse en la mayoría de los grifos de ducha.

Recirculador para agua caliente AquaReturn

El momento de más desperdicio de agua en casa es el tiempo que pasa entre el momento en que abrimos el grifo de agua caliente y hasta que deja de correr agua fría, ya que no le damos ningún uso a ese caudal. Para evitar ese gasto, esta bomba de recirculación se instala en el calentador y redirige el flujo hacia la tubería de agua fría hasta que se ha calentado lo suficiente. De esta manera, el agua no sale por el grifo hasta que esté caliente, por lo que no se desperdicia ni una gota.

