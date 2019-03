El triunfo de los gestores del armario de Lady Gaga

Sus nombres son Tom Eerebout y Sandra Amador y aunque puede resultar poco conocidos para el público, sus trajes han sido vistos y aplaudidos por muchos. La modelo que los luce no es otra que Lady Gaga, y su presencia este último año en todas las alfombras rojas gracias a su papel en la película Ha nacido una estrella, ha colocado a los creadores de su imagen en los estilistas más influyentes de Hollywood. Según el famoso ránking que realiza cada año la revista The Hollywood Reporter, Eerebout y Amador se sitúan en el primer puesto de esta clasificación anual centrada en las alfombras rojas y que se basa en tres criterios: la influencia de la estrella, el estilo y el impacto de este en las redes sociales.

Desde el Festival de Cine de Venecia, donde Gaga lució un espectacular vestido de plumas rosas de Valentino, hasta los Oscar en Los Ángeles, donde la cantante demostró su elegancia con un traje negro arquitectónico de Alexander McQueen. Un conjunto, este último, que conquistó a todos sus seguidores ya que la intérprete de Poker Face generó más de 3,2 millones de me gusta en Instagram. “Queríamos ofrecerle looks que fueran fieles a ella, con el elemento sorpresa, y capturar la magia de las estrellas de cine”, cuenta Eerebout a la publicación. Parte de esa magia incluyó el diamante amarillo de 128 quilates de la exclusiva joyería Tiffany's que Gaga lució en el cuello después de que lo hiciera la propia Audrey Herpburn para la promoción de Desayuno con Diamantes en 1961. También idea de la pareja de estilistas.

ampliar foto Lady Gaga en los Oscar, en los premios Grammy y en los SAG. cordonpress

La llegada de Eerebout y Amador al equipo de Gaga no es casual. Sanda Amador enloqueció con la artista después de verla en la ceremonia de los premios Grammy en 2011, donde hizo su actuación saliendo de una especia de huevo gigante hinchable. “Me impresión mucho su valentía y audacia. No había nadie que mezclara música, arte y moda como ella”, dijo la estilista en una entrevista con la edición británica de Vogue el pasado octubre. Dos años después de esto, Amador se unió a Haus of Gaga, el equipo creativo que rodea a la cantante, como asistente de Brandon Maxwell, el estilista personal de la estrella que estuvo con ella hasta 2018, cuando se marchó para dedicarse a su marca.

ampliar foto Lady Gaga en los Globos de Oro 2019. cordonpress

Por su parte, el belga Tom Eerebout, que trabajó para Kylie Minogue, llegó al equipo de Gaga en 2016. “Nunca hay límites con ella. Puedes poner cualquier idea sobre la mesa porque ella lo que quiere es contar una historia. No hay muchas personas que puedan lucir con éxito lo que viste como ella”, dijo el modista en la misma entrevista para Vogue UK. Ahí, ambos hablaron de cómo es el trabajo con la artista. “Reunimos nuestra investigación individual y convertimos la idea en algo más grande que nosotros mismos”, explicó entonces Amador.

Gracias a su primer papel principal en la película dirigida por Bradley Cooper, Lady Gaga ha sido protagonista de toda esta temporada de premios. Tras envolverse en el plumaje rosa de Venecia, Gaga rindió homenaje a Judy Garland en los Globos de Oro con un voluminoso vestido azul -a juego con su pelo recogido en un moño- firmado por Maison Valentino. De Christian Dior fue el vestido blanco impoluto con escote en V y falda con abertura que la cantante lució en los SAG Award 2019 y para el que la firma trabajó más de 250 horas. Y, antes de los Oscar -donde la intérprete se hizo con la estauilla a Mejor Canción por Shallow-, lució un vestido plateado palabra de honor con volante de Celine. Mención aparte tiene también sus looks en otras galas como los Grammy, National Board of Review, los Critics Choice Awards o el estreno europeo de la película en Londres.

The Hollywood Reporter les coloca como los mejores estilistas, pero ellos no levantan el pie del acelerador y, tras la gala de los Oscar celebrada en febrero, ya están pensando cómo sorprenderá Gaga en su próxima aparición. Será el próximo mayo, en la tradicional gala del MET, donde la cantante tendrá un papel fundamental ya que, junto a la tenista Serena Williams, fue elegida por Anna Wintour como anfitriona en la edición de este año. Eerebout y Amador ya se han puesto manos a la obra y, seguro, no defraudarán.