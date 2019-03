Alba Carrillo sigue en Telecinco pese a los ataques de su madre a Vasile

Alba Carrillo no está pasando por uno de sus mejores momentos. La modelo, de 36 años, es el centro de ataques y críticas por parte de muchos aficionados del Real Madrid, que la culpan de la mala racha del equipo que coincide en el tiempo con la relación que la modelo ha iniciado con el portero Thibaut Courtois. Y ahora hay que añadir, además, que su presencia en Telecinco, la cadena donde trabaja como colaboradora en Ya es mediodía, está en entredicho.

La ausencia de la modelo el lunes en el programa presentado por Sonsoles Ónega llamó la atención de los espectadores, que lo relacionaron con el mensaje que su madre, Lucía Pariente, había publicado en sus redes sociales en contra de uno de los máximos responsables de Mediaset, Paolo Vasile. “12 meses, ¿12 qué? Señor Vasile, en su cadena mienten, acosan y denigran. ¿Tiene usted hijas? Porque nietas sí sé que tiene. Usted peina canas igual que yo. No mienta y no engañe. Doy la cara por mi hija. Jolín con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. Vergüenza por todos/as los/as que pongáis que deje el trabajo. Eso no soluciona el problema, esto es social”, escribió Pariente en defensa de su hija, con una referencia a la famosa campaña de la cadena 12 meses, 12 causas.

Desde Telecinco informan a este periódico que la presencia de Carrillo en Ya es mediodía no es fija, y que este martes sí participará en su sección del corazón como es habitual, aunque prefieren mantenerse al margen sobre las reacciones que ha causado el mensaje público de Lucía Pariente.

Hace casi dos semanas, las revista Semana desveló la relación sentimental de Alba Carrillo con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois quienes, según la publicación, llevan saliendo poco más de un mes. Un noviazgo que días después confirmaba la propia modelo. Desde entonces, algunos medios de comunicación y aficionados del fútbol han culpado a Carrillo de los malos resultados del guardameta en los últimos partidos del equipo blanco. Unos ataques que la que fue concursante de Supervivientes ha denunciado a través de sus redes sociales, donde ha hecho pública algunas de las críticas que recibe. "Me voy por un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una masacre. Hinchas de fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad. Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando", escribió la modelo en su Instagram este domingo.

Alba Carrillo ya ha tenido dos sonoras relaciones sentimentales con otros dos deportistas de primera línea. Primero con el motorista Fonsi Nieto, padre de su único hijo, y después con el tenista Feliciano López con quien llegó a contraer matrimonio, aunque este duró menos de un año. En ambos casos las separaciones han llenado páginas de la prensa rosa por las tempestuosas declaraciones que se han dedicado unos y otros, especialmente a partir de la separación de Carrillo y Feliciano López.