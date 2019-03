4

1963: Brad Pitt y Emilio Butragueño cumplen 56 este año

No, no es tan injusto comparar a Butragueño con Pitt, el mayor sex symbol masculino que ha dado Hollywood en los últimos 40 años. Butragueño está considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, está en el Salón de la Fama de la FIFA y fue también, en su día, un ídolo erótico (¿se acuerdan que aquella foto donde enseña accidentalmente los genitales en pleno esfuerzo?) para muchas españolas (y algún español). Si hoy han madurado de manera diferente será por cosas que no tienen nada que ver con el envidiable físico de ambos en su juventud.