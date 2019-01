10

Una peluquería en el barrio de Entrevías. A muchos la recuperación económica les parece un mito y algunos no han notado mejoría en las calles desde que llegó al Ayuntamiento la plataforma de izquierda de Manuela Carmena en 2015, que se impuso con holgura en Entrevías y San Diego. Se quejan de la suciedad y la inseguridad. “Me gusta mucho Carmena pero de los barrios no se ha preocupado”, dice Carmen Sopeña, de 79 años. “Entiendo que todo a la vez no se puede hacer y necesitará más tiempo”.