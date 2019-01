Una reportera de televisión, la nueva compañía de Jeff Bezos

Este miércoles Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de la mayor fortuna del mundo, anunciaba a través de su cuenta de Twitter que se divorciaba de quien había sido su esposa durante un cuarto de siglo, MacKenzie Bezos. "Hemos tenido una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un gran futuro en el horizonte como padres, amigos, compañeros de aventuras y proyectos y como individuos en busca de más aventuras y proyectos", aseguraba Bezos.

Desde ese mismo momento comenzaban las preguntas: ¿Cuál había sido el detonante del divorcio? ¿Qué va a pasar con su fortuna, de 120.000 millones de euros? ¿Y con sus cinco mansiones y sus cuatro hijos? Apenas horas después algunas de ellas empezaban a tener respuestas. Medios con fuentes de peso en el sector como People o el New York Post cuentan ahora que Jeff Bezos, de 54 años, está empezando una nueva relación. Su nueva compañera sería Lauren Sanchez, expresentadora del programa de televisión matutino de California Good Day LA de la cadena Fox, además de piloto de helicópteros.

El matrimonio Bezos y los Sanchez-Whitesell se conocen desde hace una década y ambas parejas eran buenas amigas, según el portal de noticias TMZ. Así, hay imágenes de Whitesell, Lauren Sanchez y Jeff Bezos juntos en 2016, en el lanzamiento de la película Manchester by the Sea, producida por Amazon. El pasado domingo, Bezos también acudió a algunas fiestas posteriores a los Globos de Oro, donde se le vio de muy buen humor, divertido y simpático. "Estaba contento y pasándoselo fenomenal", aseguran fuentes de People. "Tenía a un montón de gente a su alrededor. Lauren estaba allí, pero no estaba con él todo el rato. El marido de ella también estaba allí".

Lauren Sanchez, de 49 años, es todavía esposa de Patrick Whitesell, uno de los hombres más conocidos de Hollywood, con quien ha estado casada durante 13 años. Sanchez nació en Alburquerque, Nuevo México, y tiene ascendencia mexicana. Ha trabajado para Fox como presentadora de programas de noticias y de un concurso de baile, ha participado en diversos programas de televisión y llegó a ganar un premio Emmy. En 2016 fundó una compañía de grabaciones aéreas llamada Black Ops Aviation.

ampliar foto Jeff y MacKenzie Bezos en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar de 2018. Danny Moloshok REUTERS

Sanchez se casó con Patrick Whitesell en agosto de 2005 en una gran boda que costó unos dos millones de dólares, según publicó People entonces. La pareja tiene dos hijos, Evan y Ella, nacidos en 2006 y 2008. Además, ella tiene otro más, Nikko, nacido en 2001 de su relación con el jugador de fútbol americano Tony Gonzalez.

Patrick Whitesell es un agente de estrellas en Los Ángeles, California, CEO de la agencia WME, entre las más conocidas y poderosas del sector. En 2010, la revista Fortune le nombró Empresario del año junto a su socio y según el diario The Wall Street Journal y The Guardian es "el superagente" de estrellas del siglo XXI. Acude a estrenos y fiestas del cine con regularidad, y a menudo lo hacía acompañado de su esposa. La pareja tiene dos hijos en común y ella tiene uno más de una anterior relación.

Según explica People, Lauren Sanchez y Patrick Whitesell están teniendo una separación amistosa, y él sabe que Sanchez lleva viéndose varios meses con Bezos. "Lauren y Jeff han pasado mucho tiempo juntos a lo largo del último año, y en especial los últimos meses, en uno y otro lado", explican fuentes de esta publicación. "Pero ese tiempo juntos claramente ha evolucionado, lo que ha sorprendido a muchos. Jeff ya conoce a algunas de las amigas de Lauren. Son como uña y carne ahora mismo".

El portal Page Six matiza que la relación entre el fundador de Amazon y la expresentadora se extiende unos meses en el tiempo, pero tampoco demasiados: en septiembre, el todavía matrimonio Bezos celebró su 25º aniversario de boda en un selecto club de Miami, donde bailaron, se hicieron fotos y se divirtieron.

En el comunicado en el que anunciaba su divorcio, Jeff Bezos dejaba entrever que esta era la última fase de la ruptura entre él y MacKenzie, y que su distanciamiento había comenzado tiempo antes. "Como saben nuestra familia y amigos más cercanos, tras un periodo de exploración sobre nuestra relación y una separación, hemos decidido divorciarnos y seguir nuestra vida como amigos", especificaba el magnate en su mensaje.