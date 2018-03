La inusual vida normal del matrimonio Bezos

En 1994 nació Amazon, compañía que ha revolucionado la manera de consumir en el mundo. Empezaron vendiendo libros, pero actualmente a través de la empresa, se puede comprar de todo. Un éxito que ha colocado a Bezos como uno de los más ricos del mundo, según Forbes. Este año, Bill Gates, líder de ese listado en 18 de las últimas 24 ediciones, ha cedido el podio a Bezos.

Obsesionados con cuidar la experiencia del usuario, ofrecer los precios más competitivos y optimizar la logística, Amazon convence a los clientes. Pero ahora también quiere aplicar ese know how a las empresas en sus procesos de compra: Amazon acaba de anunciar sus intenciones de desembarcar en el B2B (business to business).

La idea no es nueva: en 2015, Amazon lanzó en Estados Unidos Amazon Business, expandiéndose a Alemania en diciembre del 2016, y al Reino Unido en abril del pasado año. Solo en su primer año en Estados Unidos más de 400.000 clientes corporativos se dieron de alta en la plataforma, así como 45.000 empresas vendedoras. Cuando Jeff Bezos se mete en un nuevo negocio, ese terreno vive, de manera irremediable cambios sustanciales.