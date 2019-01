David Beckham se apunta al club de hombres que se maquillan

Sobre un fondo rojo, con un traje beige dejando sus tatuajes del cuello al descubierto y la raya del ojo pintada de color turquesa. Así posa David Beckham para la nueva portada de la revista británica Love, que sale a la venta este martes. El exfutbolista, de 43 años, protagoniza la nueva edición de fotografías en movimiento de la publicación, donde además de dejarse fotografiar con esa inusual imagen –la de hombres con un llamativo maquillaje–, confiesa, entre otros asuntos, la importancia que ha tenido el futbol en su vida, un deporte que le reportó el equilibrio y la confianza que necesitaba tanto dentro como fuera del campo.

“Así es como comenzó mi carrera y ahí es donde me sentí más a gusto, más seguro y más feliz. Me convertí en una persona totalmente diferente. Una vez estuve en el campo supe que eso era lo que mejor podía hacer”, recoge la revista en Instagram sobre las palabras del esposo de Victoria Beckham. “Siempre fui ese chico en la esquina que no hablaba mucho. Sabía que, una vez estaba en el terreno de juego, me llegaba la confianza. Ser futbolista profesional es lo que siempre quise”, añade.

Tras haber sido uno de los futbolistas de más éxito, David Beckham es ahora un icono de estilo, modelo ocasional y uno de los hombres más sexis del mundo, por lo que no resulta extraño verle protagonizar una portada en pro del maquillaje en los hombres. Es un fiel seguidor de las tendencias de moda y belleza, no falta a los desfiles de su esposa y madre de sus cuatro hijos. Además, en enero del año pasado se convertía en el primer famoso hombre con una línea de cosmética propia, en la que incluía diferentes productos del cuidado de la barba, el rostro, el cabello y los tatuajes, un rasgo muy importante en su imagen.

Con esta portada, Beckham también se apunta a la lista cada vez más larga de hombres que se maquillan y buscan con este gesto derribar mitos. Iconos de la virilidad como Johnny Depp o Jared Leto aparecen continuamente con los ojos perfilados en negro e incluso maquillados a conciencia con sombra. En el mundo de la música, cogieron el testigo de David Bowie el cantante de The Cure Robert Smith, Michael Jackson o Marilyn Manson, y en España viene inmediatamente a la mente lo transgresor que fue Miguel Bosé en los años ochenta (aún se sigue pintando) o más recientemente Mario Vaquerizo.

Esta imagen llega en un momento muy especial para el exfutbolista. Después de celebrar las navidades en familia, como ha mostrado en sus redes sociales donde ha publicado diferentes momentos junto a sus hijos Brooklyn, Mateo, Cruz y Harper, Beckham parece estar siguiendo los pasos de su esposa y se está haciendo un pequeño hueco la moda. Según ha publicado en su Instagram, el que fue jugador del Real Madrid ha ayudado a relanzar la marca de ropa deportiva Kent&Curwen del diseñador irlandés Daniel Kearns promocionando para ello una nueva colección cápsula inspirada de una de sus series favoritas, Peaky Blinders.