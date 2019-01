37142, primer premio del Sorteo de la Lotería del Niño

La Lotería del Niño reparte este domingo 6 de enero 200.000 euros a los décimos que resulten premiados con el primer premio del sorteo. Desde el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se celebra el mítico sorteo, que coincide con el día de reyes desde el año 1999. Puede comprobar si alguno de sus décimos ha sido premiado en el buscador de EL PAÍS.

El Sorteo del Niño, el segundo más importante tras la Lotería de Navidad, reparte un total de 700 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. En concreto, los ganadores del primer premio del sorteo del niño obtendrán 2.000.000 de euros por serie, los del segundo 750.000 y los del tercero 250.000.

El año pasado el primer premio de la Lotería del Niño fue el 05685, vendido íntegramente en la administración de loterías número 19 de Bilbao, en los barrios de Deusto y Arangoiti, donde llovió la friolera de 100 millones de euros. “Ahora no me preguntes lo que voy a hacer con el dinero, porque no me lo creo; aún no me lo creo”, repetía Mariano Martínez, poseedor de un décimo que le reportó 200.000 euros. Se acercó acompañado de su esposa a la Administración de Lotería que ha vendido las 50 series (500 billetes) del número premiado.

EL PAÍS está haciendo un seguimiento especial del sorteo del Niño desde primera hora de la mañana. A diferencia del de Navidad, se celebra mediante el sistema de bombos múltiples y dura alrededor de 30 minutos.