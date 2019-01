Madonna, actuación sorpresa junto a su hijo en Nueva York

Para despedir el año y dar la bienvenida a 2019, Madonna y su hijo David Blanda han ofrecido un concierto en el bar Stornewall Inn, ubicado en el barrio de Greenwich Villlage en Nueva York. El pasado 31 de diciembre, la cantante llegó al lugar sin avisar, vestida con un atuendo negro y sus característicos tacones altos. "Quiero decir que nunca he actuado en un escenario tan pequeño”, indicó entre los aplausos de los presentes. "Estoy aquí en el lugar donde comenzó el Orgullo, el legendario Stonewall Inn, en el nacimiento de un nuevo año. Nos reunimos esta noche para celebrar los 50 años de revolución", indicó. Durante su estancia en el bar, Madonna reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTI y destacó sus esfuerzos contra la discriminación y la indiferencia. El bar anunció que la artista sería su embajadora por el 50 Aniversario de este suceso, pero los seguidores de la cantante no pensaron que tendría una actuación tan pronto.

La reina del pop interpretó temas como Like a Prayer y Can´t Help Falling in Love, de Elvis Presley, con su hijo, de 13 años, que la acompañó en la guitarra.

"¿Sobrevivieron al 2018? ¿Están felices de decir 'adiós perra'?", dijo antes de reír y comenzar su discurso. "Tengo un par de cosas serias que decir. 2019 es el año en el cual comenzaré a usar lentes", bromeó la artista, de 60 años, y comenzó a leer sus tarjetas adornadas por un arcoiris. También se dirigió a quienes han enfrentado "odio, discriminación e indiferencia". "Nunca olvidemos las raíces del Stonewall ni a aquellos que se levantaron y dijeron 'basta'. Hace medio siglo, Stonewall se convirtió en un momento definitivo y punto crucial en la historia". Desde sus inicios, Madonna siempre ha estado vinculada a la comunidad gay, a quien no ha dudado en mostrar su apoyo constante, llegándose a convertir en uno de sus iconos más importantes

En las últimas semanas desde la industria musical se habla de que Madonna se prepara para lanzar al mercado un nuevo trabajo próximamente.