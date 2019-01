‘Sexting’ entre adolescentes y cuatro historias más de 2018

Y es que, aunque muchos no lo puedan o no lo quieran ver, los niños españoles, en general, desayunan mal. Que nos sorprenda a estas alturas que un niño no tome leche con cacao azucarado y galletas como primera comida del día es el más claro síntoma de que nos falta información. No lo digo yo. Lo dicen las cifras de obesidad y los datos acerca del consumo de azúcar porque, como denunciaba el mismo Revenga en otro artículo