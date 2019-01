Nueve libros sobre emociones y sentimientos para niños

Izquierda derecha

¿Sabes cuál es tu mano izquierda y cuál es tu mano derecha? Los zurdos hacen las cosas con la mano izquierda mientras que los diestros hacen las cosas con la mano derecha. No importa qué mano utilices pero si vas de excursión y te pierdes siempre puedes preguntar un oso dónde están tus amigos. ¿Y qué pasa si no sabes cuál es la izquierda y cuál es la derecha? A menos que lleves contigo el libro “Izquierda derecha” de Siirsel Tas contigo lo tendrás difícil. Por eso es importante diferenciar ambas manos y con este libro lo conseguirás ya que es muy fácil de entender, divertido y con las pulseras que recortarás no se te olvidará.