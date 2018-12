Las noticias de La Primera de EL PAÍS

Estas son las noticias de la primera página de la edición de papel de EL PAÍS de este viernes 14 de diciembre de 2018:

Más de 9.000 agentes protegerán el Consejo de Ministros en Barcelona. Un gran dispositivo de seguridad vigilará el Consejo de Ministros que se prevé celebrar el próximo día 21 en Barcelona, ante las movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), implicados en sabotajes y acciones violentas en las últimas semanas, los también radicales Grupos Autónomos de Acciones Rápidas (GAAR) y otras organizaciones independentistas como la ANC y Òmnium.

Los jesuitas catalanes lanzan la primera gran investigación de abusos en España. Los jesuitas de Cataluña serán la primera organización católica en España que emprenda una investigación a fondo para aclarar los posibles casos de abusos en sus colegios.

La policía mata a tiros al terrorista de Estrasburgo. Agentes de la policía francesa mataron a tiros anoche en Estrasburgo a Chérif Chekatt, el pistolero que el martes asesinó a tres personas y dejó heridas a otras 13 tras abrir fuego en un mercado navideño de la ciudad.

El BCE anuncia el fin de una era de medidas excepcionales en la zona euro. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, prometió en 2012 que haría todo lo que fuese necesario para salvar el euro. Seis años después, pone fin al programa de estímulos extraordinarios que adoptó con ese objetivo.

La UE supedita un acuerdo con May a que garantice en Londres el pacto del Brexit. Theresa May llegó ayer a la cumbre de la UE en Bruselas en busca de ayuda para lograr que el Parlamento británico ratifique el pacto para el Brexit. Lo que encontró fue un rechazo frontal de los Veintisiete a cualquier apoyo mientras no garantice que el acuerdo, que la UE sigue estimando el único posible, será aprobado en Londres.

Alto el fuego en el puerto clave para la llegada de ayuda en Yemen.

Pablo Iglesias rectifica su apoyo al régimen de Venezuela.

Viaje a los orígines de la Bauhaus.

Editorial | Otro Estatut