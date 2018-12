2

Ben There, Done That

Cuando Ben Sidran (Chicago, 1943) cedió su archivo profesional a la Universidad de Wisconsin, tuvo que revisar un piélago de cintas y memorias USB. Así ha surgido 'Ben There, Done That' (Sunset Blvd. Records), triple CD construido a partir de grabaciones inéditas procedentes de 10 ciudades y 3 continentes.