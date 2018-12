La nueva vida de Ricardo Gómez (Carlitos) lejos de ‘Cuéntame’

Esta semana Ricardo Gómez se despedía del que ha sido, sin duda, el viaje de su vida. El actor, de 24 años, lleva 17 dando vida a Carlitos Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó, que el pasado jueves cerró su temporada número 19 con un auténtico capítulo digno de fin de serie. Tras haber crecido rodeado por el mismo equipo durante más de la mitad de su vida, a Gómez le toca ahora emprender un nuevo camino en solitario. En la maleta lleva guardada “una de las etapas más preciosas que ha vivido” -según confesó en la SER-, pero todavía tiene mucho espacio que llenar con otros proyectos que, espera, sean igual de exitosos. Y no son pocos.

La casualidad hizo que su última aparición en la serie de TVE coincidiera con el estreno de Rojo, la obra de teatro que interpreta junto a Juan Echanove en Madrid y con la que en los próximos meses visitarán otras ciudades. “Es uno de los mejores textos que he tenido nunca”, ha dicho.

Pero este no es su debut sobre los escenarios. Pocos saben que sus primeros pasos como actor se desarrollaron en el musical La bella y la bestia interpretando a Chip, la taza encantada, en 1999, con solo cinco años. Luego vinieron otras participaciones teatrales hasta que brilló en La Cocina (2016), la obra dirigida por Sergio Peris-Mencheta que consiguió un llenar cada noche durante las 35 funciones que tuvo el espectáculo. Destaca también el protagonismo que compartió con Amaia Salamanca en La Orestíada (2017), de José Carlos Plaza, donde triunfaron en el Festival de Teatro Internacional de Mérida; y Mammón (2018), de Nao Albet y Marcel Borràs.

ampliar foto Juan Echanove, izquierda, y Ricardo Gómez, en una escena de 'Rojo', la obra de John Logan. TEATRO ESPAÑOL

El teatro es su nuevo escaparate, pero no se olvida de la gran pantalla y tampoco deja de lado la pequeña. Gómez ha compaginado su participación en la serie que le catapultó a la fama con papeles en películas, llegando a estar nominado al Goya al mejor actor revelación por 1898, Los últimos de Filipinas, y en televisión, actualmente es parte del elenco de la serie de Telecinco Vivir sin permiso. "Si me tengo que quedar con una cosa es, sin duda, haber desarrollado un tremendo amor por esta mi profesión. Una profesión que me ha tratado muy bien desde que nos encontramos. Y por ello no quiero traicionarla", escribe el propio Gómez en una carta publicada en EL PAÍS.

Un completo currículo que le puede proteger de la desdicha de otros actores que se han quedado encasillados por un único personaje. El caso más popular es el de Macaulay Culkin, el famoso niño de Solo en casa. Fue esta película (y sus secuelas) la que le convirtió en la estrella infantil más brillante de Hollywood en 1991. Con solo diez años estuvo nominado a los Globos de Oro como mejor actor de comedia, después se casó y se divorció, se adentró y salió del mundo de las drogas y el alcohol y grabó 16 películas en seis años. Ahora ha probado suerte en la industria de la moda, tiene un blog de tendencias y sigue trabajando en alguna película, pero en la mente de todos, siempre seguirá siendo Kevin, el niño de Solo en casa.

Algo parecido les ha ocurrido también a Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Elijah Wood (El señor de los anillos). Consiguieron la fama con 12 y 20 años, respectivamente, y aunque ambos continúan su carrera en la interpretación, aún no se han desprendido del personaje que les catapultó a la fama. Tampoco hay que olvidar otros casos, como el del actor Hugh Laurie, el eterno Doctor House; el joven Haley Joel Osment, el niño de El sexto sentido; o los protagonistas de famosas series como Friends, Cómo conocí a vuestra madre o The Big Bang Theory.

Después de 17 años, Ricardo Gómez se ha despedido del papel en el que toda España le ha visto crecer. Ahora, le toca abordar otros personajes con los que deberá convencer si, de verdad, ha guardado en esa maleta el tirachinas, la trenca y los pantalones cortos que en todo este tiempo han completado el traje de su querido Carlitos Alcántara.