Las mejores ofertas de la semana en Amazon, Worten y otras tiendas ‘online’ (30 de noviembre)

Hace una semana, comercios y tiendas online de todo el mundo celebraban el Black Friday. El viernes negro, junto con el Cyber Monday, suponen una gran oportunidad para hacerse con alguna de las mejores ofertas del año. Sin embargo, se acerca la temporada navideña y los descuentos en el comercio electrónico se pueden encontrar a diario.

Si durante el Black Friday no has tenido la oportunidad de adelantar tus compras de fin de año o no has encontrado lo que buscabas, todavía estás a tiempo de comprar tus regalos a buen precio con la ayuda de nuestra selección de ofertas semanales en Amazon, Worten, Gearbest y otras tiendas online. Todos los artículos seleccionados tienen descuentos de entre el 15 y el 80%.

TECNOLOGÍA

Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9. Los selfies no son cosa exclusiva de los móviles. Muestra de ello es este modelo clásico de Fujifilm, que tiene un práctico espejo en la parte frontal para conseguir los mejores autorretratos al instante. Cuenta con un modo en clave alta para conseguir una apariencia más suave en las imágenes y cuatro modos de disparo para diferentes condiciones de luz. Todo esto, sin pasar por alto su llamativo diseño y su práctico tamaño, que la hacen la cámara ideal para las escapadas o las fiestas. Amazon tiene actualmente la mejor oferta (65 euros), en comparación con cadenas como Media Markt (68 euros), FNAC (69,90 euros) o eBay (79 euros). 23% de descuento, ahorra 19 euros.

Compra por 65€ en Amazon

Altavoz inalámbrico Ultimate Ears McLaren MCL33. Los graves profundos y potentes de este altavoz con sonido de 360 grados no son lo único que te hará sentir como si escucharas el motor de un monoplaza de la Fórmula 1. Y es que el diseño y los colores han sido escogidos a partir de la inspiración del naranja papaya original de la escudería McLaren, cuando ésta corrió por primera vez en la F1, hace 50 años. Si además le sumamos que es resistente a salpicaduras de agua y que se puede controlar la ecualización a distancia mediante una aplicación, sus características lo hacen un altavoz único. En Worten tiene un precio de 119 euros, inferior al de tiendas como Amazon (121,99 euros), Media Markt (209 euros) o la web de la marca (309 euros). 60% de descuento, ahorra 180 euros.

Compra por 119€ en Worten

Auriculares inalámbricos Sony MDR-XB950B1B. Olvídate de los cables con estos auriculares inalámbricos con Bluetooth, que te permiten escuchar tus canciones favoritas de la forma más cómoda. Tienen autonomía durante 18 horas y puedes optimizar el sonido con la aplicación Sony Headphones Connect y el sistema Extra Bass, que mejora la calidad de escucha y asegura unos graves con más pegada. Su precio en PcComponentes (89,99 euros) es mejor que en tiendas como Amazon (99 euros), Carrefour (129 euros) o Media Markt (141 euros). 30% de descuento, ahorra 40 euros.

Compra por 89,99€ en PcComponentes

Monitor de 29 pulgadas LG 29UM59A-P. Edita vídeos, fotos, diseños o animaciones a gran escala y con un gran nivel de detalle con este monitor ultra ancho con resolución Full HD de 2560 x 1080 megapíxeles. Su longitud y su proporción permiten tener abiertos varios programas a la vez en ventanas grandes, por lo que agiliza el trabajo. Además, mediante la aplicación OnScreen Control, se pueden ajustar parámetros como la división de pantalla, la configuración del monitor o las funciones de juego. También incluye un modo de lectura para una mayor comodidad visual. Encuéntralo en Amazon y PcComponentes por 189,99 euros, un precio más bajo que en tiendas como FNAC (199,90 euros), Media Markt (206 euros) o Carrefour (261,46 euros). 27% de descuento, ahorra 69 euros.

Compra por 189,99€ en Amazon

HOGAR

Silla con brazos IMS de Sklum. Inspirada en los populares diseños escandinavos de Charles y Ray Eames, en este caso del modelo Daw, está fabricada en plástico polipropileno, un material resistente y versátil. Las formas del respaldo y de los reposabrazos le aportan comodidad y ergonomía gracias a su amplio soporte. Las patas, hechas de madera de haya, cuentan con tacos antideslizantes y antirayaduras transparentes, para hacer la silla segura sin irrumpir en el diseño. La puedes comprar en Sklum por 43,48 euros, un precio inferior en comparación con tiendas como eBay (48,65 euros) o Wellindal (57,95 euros). 80% de descuento, ahorra 174 euros.

Compra por 43,48€ en Sklum

Aspirador vertical 2 en 1 Bosch BBHL22140. Ahorra tiempo en la limpieza de casa con este dispositivo que barre y aspira al mismo tiempo. No tiene ningún cable, por lo que las tareas del hogar se hacen más simples, cómodas y flexibles. Su cepillo PowerBrush y su sistema de guiado del aire permiten conseguir unos resultados visibles, con una autonomía suficiente para completar toda la limpieza de casa sin preocupaciones. La oferta de Worten (119 euros) es mejor que en tiendas como Carrefour (159 euros), FNAC (205 euros) o la web del fabricante (215 euros). 25% de descuento, ahorra 40 euros.

Compra por 119€ en Worten

Caseta de madera para perros Ferplast Baita 80. Si necesitas que la caseta de tu mascota esté en el exterior, este modelo fabricado en madera y respetuoso con el medio ambiente puede cumplir con los papeles. Está diseñada con un techo inclinado para drenar mejor el agua y cuenta con un revestimiento interno y externo que asegura una máxima resistencia a los fenómenos metereológicos. Además, sus patas de plástico asegura un aislamiento del agua y el frío del suelo. Sus medidas son: 84 X 48 X 52 centímeros de altura. En Kiwoko tiene un precio de 108,74 euros, inferior al de en tiendas online como Amazon (160,28 euros), Carrefour (250 euros) o Miscota (147,99 euros). 25% de descuento, ahorra 36 euros.

Compra por 108,74€ en Kiwoko

MODA Y BELLEZA

Parka Boomerang de Geographical Norway para hombre. Fue hace un par de años cuando la bandera de Noruega que esta marca de ropa de montaña suele colocar en el pecho de sus prendas se puso de moda. Y no es para menos, ya que además de la tendencia, sus modelos son de los mejores para cubrirse del frío. Es el caso de esta parka acolchada de media cremallera, que cuenta con una capucha fija y piel desmontable. En la parte frontal dispone de un gran bolsillo con velcro para poder cubrir por completo las manos, mientras que los puños son ajustables para evitar el paso del frío. Su precio en La Redoute —donde está disponible en tallas L y XXL— es de 71,40 euros, una mejor oferta en comparación con tiendas como Amazon (110 euros), Privalia (88,93 euros) o la web de la marca (89 euros). 40% de descuento, ahorra 49 euros.

Compra por 71,40€ en La Redoute

Mascarilla alisante para cabello Aveda Smooth Infusion. Para esos días en los que tu pelo tiene que estar perfecto, este acondicionador en profundidad consigue alisar cada mechón para que tu peinado se mantenga liso durante todo el día, incluso en ambientes con mucha humedad. La mascarilla está fabricada con mantecas de copoazú y karité, que reducen el volumen no deseado y aportan suavidad. Además, el aroma pure-fume propio de la marca, hecho a base de madera de sándalo australiano, bergamota y palmarosa, proporciona un olor agradable. Encuéntrala en Lookfantastic por 21,95 euros, un precio más bajo que en tiendas como Sephora (33 euros), Amazon (34 euros) o la web del fabricante (33 euros). 15% de descuento, ahorra 7 euros.

Compra por 21,95€ en Lookfantastic

DEPORTE Y SALUD

Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 3. Tras el éxito de las dos versiones anteriores de Mi Band —se han vendido 50 millones de unidades—, Xiaomi ha lanzado una nueva revisión de su pulsera de actividad. Ahora, su pantalla OLED llega a las 0,78 pulgadas y ha aumentado la resistencia al agua hasta los 50 metros de profundidad. Además, el botón central ha pasado a integrarse en la pantalla y la autonomía de la batería alcanza los 20 días para registrar datos como el sueño, la frecuencia cardiaca y los pasos. En Gearbest tiene un precio de 23,12 euros, inferior que en tiendas como Media Markt (29,99 euros), Amazon (27,99 euros) o la web de Xiaomi (29,99 euros). 52% de descuento, ahorra 24 euros.

Compra por 23,12€ en Gearbest

Respaldo masajeador Medisana MCN Pro 88970. “Buena calidad y da un masaje potente”. Así describe José Luis Berruga, un usuario de Amazon, este producto. “Mi temor era que fuera demasiado suave, [pero estoy] muy contento con mi masajeador”, añade el comprador, que es uno de los más de 200 clientes que han valorado con un promedio de cuatro estrellas sobre cinco el respaldo, que ofrece un masaje shiatsu de alta calidad por zonas. En su versión Pro, es posible ajustar la altura del cuello, para que la presión en este punto sea precisa. En Amazon tiene un precio de 120 euros, más bajo que en tiendas como Media Markt (148 euros), Carrefour (202,79 euros) o eBay (259 euros). 33% de descuento, ahorra 60 euros.

Compra por 120€ en Amazon

BEBÉS Y NIÑOS

Robot armable Xiaomi Mi Robot Builder. Si nunca te has animado a comprar un set de Lego para los niños por temor a que la diversión se acabe al terminar de ensamblar las piezas, este robot de Xiaomi puede ser una excelente alternativa. Está formado por 978 bloques que permiten construir tres modelos diferentes de robot, que posteriormente puede controlarse mediante una aplicación para smartphones. Cuenta con un sistema automático de equilibrio y las piezas están fabricadas en plástico ABS, de uso seguro para niños. La oferta de Gearbest (78,27 euros) es mejor que la de tiendas como eBay (79,99 euros), PcComponentes (96 euros) o FNAC (99,99 euros). 25% de descuento, ahorra 25 euros.

Compra por 78,27€ en Gearbest

Silla de coche para grupos 2 y 3 Cybex Solution S-Fix. Una silla ideal para cada etapa de crecimiento de tu hijo, ya que está diseñada para satisfacer las necesidades de niños desde los tres hasta los 12 años. Cuenta con un reposacabezas y un respaldo reclinable en 12 posiciones —para cada edad—, protección lineal integrada para impactos laterales y un sistema de ventilación optimizado. Por supuesto, es compatible con los sistemas Isofix. En Amazon tiene un precio de 169 euros, que es más bajo en comparación con tiendas como BBlandia (177,85 euros), Bebitus (187,11 euros) o El Corte Inglés (220 euros). 23% de descuento, ahorra 51 euros.

Compra por 169€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de noviembre de 2018.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.