Lila Moss, modelo de la agencia de mamá y portada en la revista de papá

Con un voluminoso minivestido de lunares y tocado velado a juego, pertenecientes a la muy controvertida colección de debut de Hedi Slimane para Celine, Lila Moss saluda al mundo desde su primera portada como modelo. Es su segundo y precoz hito -a principios de octubre se destapaba como nuevo rostro de la campaña de la línea cosmética de Marc Jacobs- apenas dos meses después de cumplir los 16, el 29 de septiembre pasado. Nada que temer, sin embargo: en una industria, la de la moda, cada vez más preocupada por la edad a la que echan a andar sus maniquíes, la carrera de la jovencísima Moss parece perfectamente calculada en tiempos y férreamente controlada por sus padres.

"¿Quién es esa chica?", inquiere el titular con el que la presenta Dazed & Confused, una de las pocas cabeceras británicas supervivientes de la era dorada de las biblias de la modernidad de los 80 y 90, en su recién publicado número de noviembre. La respuesta, en realidad, no tiene mucha pérdida, porque la vida de Lila Grace Moss Hack ha estado bajo el escrutinio público desde el minuto uno de su nacimiento, en 2002. A la única hija de la supermodelo Kate Moss, fruto de su relación con el periodista y editor Jefferson Hack, la hemos visto crecer y desarrollarse como estrella al calor de las mismas cámaras que su celebérrima madre. De hecho, su primera imagen 'oficial' la protagonizaron juntas ante el objetivo de Mario Testino, en 2011, cuando apenas tenía 9 años.

"Mantener tu vida privada un poco al margen de la laboral es importante... No es que me lo haya dicho nunca directamente, pero es algo que creo que he aprendido de mi madre", concedía la adolescente en reciente entrevista con la revista 'Allure'. Decidida a que su retoño no cometa los mismos errores que ella, mamá Moss (descubierta a los 14, su primera portada, también a los 16, en la revista The Face, coincidió con el advenimiento del 'heroin chic') ha ido supervisando y midiendo con cuentagotas sus apariciones en la prensa, hasta que pudo firmarle un contrato en su propia agencia, que también representa a celebridades como Rita Ora o Gwendoline Christie.

Lila Moss, con su madre, en la boda de Enrique de Inglaterra. GTRESONLINE

"Fue duro y lo pasé mal porque era una adolescente. No es que antes no lo supiera, pero ahora he comprendido que las modelos jóvenes necesitan a alguien que esté con ellas todo el tiempo.Y mejor si son sus padres", confesaba Kate Moss en septiembre, tras el fichaje de su hija y saberse que sería imagen de Marc Jacobs Beauty. Para el caso, la que fuera icono de la generación 'grunge' siempre ha admitido que, aunque protectora, apoyaría a Lila si decidía seguir sus pasos.

Para mayor seguridad, el debut como chica de portada de Lila viene además controlado por su progenitor. Figura estelar del periodismo alternativo británico, Hack no solo es el cofundador de 'Dazed & Confused', sino que ejerce de director ejecutivo del grupo editorial al que pertenece, Dazed Media, casa de otras publicaciones de relevancia estilosa como 'AnotherMagazine', en la que su hija ya había aparecido en un reciente editorial firmado por David Sims.

"Estoy emocionada de compartir con vosotros mi primera portada en solitario", escribía hace un par de días la joven -que, en efecto, compartió cubierta con su madre en el ejemplar de junio de 2016 de 'Vogue Italia'- en su cuenta de Instagram, que estrenó en septiembre, al cumplir los 16. "Ha sido un sueño trabajar con un equipo tan alucinante", continuaba. Se refería al fotógrafo, el celebrado Tim Walker, y a la estilista, Katy England, la que fuera mano derecha de Alexander McQueen y que resulta que también es su madrina. Ya se sabe, la familia que trabaja en la moda unida...