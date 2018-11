El enfado de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos: “Cada uno con su conciencia”

Cayetano Martínez de Irujo no se calla. El duque de Salvatierra ya no trata de ocultar las rencillas que mantiene con sus hermanos cuando han pasado ya cuatro años de la muerte de su madre, Cayetana de Alba. Aunque los seis siguen recordándola constantemente, ahora su fractura se ha hecho evidente. El motivo ha sido una misa que han organizado sus hijos en su honor, en Sevilla, por el cuarto aniversario de su fallecimiento.

Sin embargo, el recuerdo no ha salido como Martínez de Irujo esperaba. Él fue el único de todos los hijos de la duquesa que acudió al mismo. Cuatro de ellos no confirmaron su asistencia, aunque se esperaba a Fernando, siempre conciliador, que finalmente no acudió al homenaje. Un gesto que el quinto de los hijos de la duquesa no se ha tomado a bien, al ser el único que acudió, acompañado, eso sí, de sus hijos Luis y Amina y de su actual pareja, Bárbara Mirjan. También estuvo en el funeral Alfonso Díez, viudo de la duquesa.

Tal y como ha contado Cayetano, a la misa en el Cristo de los Gitanos —un templo por el que la duquesa tenía especial cariño— acudieron buenos amigos de la fallecida venidos desde distintos puntos de España, pero no sus hijos. "Sé que Fernando quería venir y al final no ha venido, pero el porqué no lo sé", explicaba el duque de Salvatierra a Chance, y afirma que el hecho de que no hayan ido todos "es incomprensible" y que no conoce ninguna razón importante para su ausencia. No es novedad que los hijos de la duquesa no aparezcan juntos, pero llama especialmente la atención al tratarse de un evento en homenaje a su madre.

"Yo he organizado esto porque si no no lo organiza nadie", ha afirmado, dando a entender que ya en el segundo aniversario de la duquesa apenas dos de sus hijos acudieron al servicio religioso en recuerdo y el tercer año, apenas uno. También ha afirmado que no era "un día para evaluaciones ni reproches". "Cada cual es dueño de su conciencia", ha afirmado en referencia a sus hermanos y a los allegados que no acudieron a la misa.

Además del hijo de la duquesa y su viudo, estuvieron en la ceremonia quienes fueron íntimos amigos de Cayetana de Alba, el torero Curro Romero y su esposa, Carmen Tello, y también los diseñadores Victorio&Lucchino. El servicio lo ofició Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, que fue confesor de la duquesa y que ofició el pasado 6 de octubre la boda entre Fernando Fitz-James Stuart, heredero del actual duque de Alba, y su ya esposa, Sofía Palazuelo. Esa fue la última y una de las escasas ocasiones en las que todos los hijos de la duquesa de Alba se reunieron. Pero no hay ninguna imagen de todos ellos juntos.